سياسة | دولي

زعماء غربيون يصلون إلى كييف لإظهار الدعم في الذكرى الثانية للغزو الروسي- (تدوينة)

24 - فبراير - 2024

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كييف- موسكو: وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف السبت لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا سويا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة.

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق السبت من كييف يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجهت له دعوة للانضمام إلى النقاش.

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد في كييف بـ”المقاومة” الأوكرانية”

من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لاين بـ”المقاومة الاستثنائية” لأوكرانيا لدى وصولها إلى كييف السبت.

وقالت على شبكات التواصل الاجتماعي إنها “في كييف في الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، وللاحتفاء بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني”، مضيفة “أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا وصولاً إلى نيلها حريتها”.

وفي السياق، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قواته في مناطق تحتلها في أوكرانيا، على ما أعلن الجيش السبت في الذكرى الثانية لبدء الهجوم الذي نفذه الكرملين.

وقال للجنود في أحد مراكز القيادة “اليوم، من حيث نسبة القوات، فإن الأفضلية لنا”. وجاء في بيان الجيش أن شويغو أُبلغ أن القوات الروسية في وضع هجومي بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية الاستراتيجية.

(وكالات)

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  1. يقول شريف:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:28 ص

    و غزة؟..يا ظلمة….

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:41 ص

    ههه زعماء غربيون فشلة قتلة يلهثون وراء نصر وهمي على روسيا القيصرية يا عينيا مستحيل الانتصار يا شطار 🇷🇺😃☝️🔥🐕🔥🐕

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  3. يقول محمد علي:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:50 ص

    أي مقاومة أوكرانية استثناءية؟ لو حصلت حماس على واحد بالالف من دعم الغرب لأوكرانيا لطردوا ا الصهاينة وعبروا البحر المتوسط..حتى الوصول إلى امريكا.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 10:34 ص

    هه زعماء العرب بانتظارهم هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء على يد الجيش الروسي يا بيلوسي 🇷🇺😃👍🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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  5. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 11:52 ص

    الهزيمة النكراء بانتظار عصابة الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥

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