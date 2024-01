زعماء يهود ألمان ينتقدون الناشطة السويدية تونبرغ لانضمامها لمسيرة مؤيدة لفلسطين: تصريحاتها تضرّ بحركة المناخ!- (فيديو)

برلين: انتقد المفوض الاتحادي للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية ورئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، الخميس، مشاركة الناشطة في مجال البيئة غريتا تونبرغ في إظهار التضامن مع الفلسطينيين في لايبتسيغ.

ونقلت قناة “فيلت” الإخبارية عن جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود قوله إن “غريتا تونبرغ صنعت سمعة جيدة لنفسها كناشطة مناخ وتناولت مسألة مهمة، لذلك أفهم تصريحاتها الآن بصورة أقل”.

⚡⚡📣🇵🇸 "No one can remain silent when there is an ongoing gen**ide."#GretaThunberg in Germany. pic.twitter.com/4GWmUsJMij

— Fahad_ Heaven™ (The Wise) 🇵🇸 (@Fahad_Heaven) January 25, 2024