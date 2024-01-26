سياسة | دولي

زعماء يهود ألمان ينتقدون الناشطة السويدية تونبرغ لانضمامها لمسيرة مؤيدة لفلسطين: تصريحاتها تضرّ بحركة المناخ!- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

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برلين: انتقد المفوض الاتحادي للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية ورئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، الخميس، مشاركة الناشطة في مجال البيئة غريتا تونبرغ في إظهار التضامن مع الفلسطينيين في لايبتسيغ.

ونقلت قناة “فيلت” الإخبارية عن جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود قوله إن “غريتا تونبرغ صنعت سمعة جيدة لنفسها كناشطة مناخ وتناولت مسألة مهمة، لذلك أفهم تصريحاتها الآن بصورة أقل”.

وأضاف أن تصريحاتها “التي تفتقر لأي أساس خاطئة، ولا تسهم بأي شيء في حركة المناخ، بل إنها تضر بحركة المناخ وبصورتها هي”.

ونقلت قناة “فيلت” عن فيليكس كلاين المفوض الاتحادي للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، قوله إن تونبرغ “تجعل نفسها غير جديرة بالثقة وتدمر نفسها”.

 وأضاف كلاين: “في الواقع، إن الاهتمام بتعزيز حماية المناخ يجب أن يكون كافياً، والأنشطة التي تروّج لها تونبرغ وكراهية إسرائيل غير مقبولة”. ورحّب بحقيقة أن حركة حماية المناخ الألمانية تنأى بنفسها عن سلوك تونبرغ.

ووفقاً للشرطة، شاركت تونبرغ في مظاهرة في وسط لايبتسيغ، مساء الأربعاء، وأدلت بخطاب قصير. وشارك نحو 200 شخص في المظاهرة الحاصلة على تصريح.

(د ب أ)

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