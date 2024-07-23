هاريس تتقدم على ترامب في الاستطلاعات.. وتؤكد “أعرف نوعيته جيدا”- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي في ويسكونسن الثلاثاء، إنها تعرف نوعية دونالد ترامب جيدا بحكم أنها تعاملت مع أمثاله خلال سنوات عملها كمدعية عامة.
وقالت هاريس “لقد تعاملت مع الجناة من جميع الأنواع: المعتدين الذين يسيئون معاملة النساء، المحتالين الذين يسرقون المستهلكين، الغشاشين الذين يكسرون القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لذا اسمعوني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب”.
VP Harris: I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say I know Donald Trump’s type. pic.twitter.com/V1z1Q4yFsP
— MeidasTouch (@MeidasTouch) July 23, 2024
وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية المفترضة أمس الإثنين حين حصلت على أغلبية أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في أغسطس/ آب.
وكان زعيما الديمقراطيين في الكونغرس قد أعلنا تأييدهما الثلاثاء ترشيح هاريس للرئاسة، بعد حصولها على دعم معظم حزبها لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز “نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس”.
“We are here today to throw our support behind Vice President Kamala Harris.”
Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) officially endorses Vice President Harris. pic.twitter.com/IUhsNqJJIb
— MSNBC (@MSNBC) July 23, 2024
هاريس تتفوق
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على ترامب.
وأجري الاستطلاع أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري حيث قبل ترامب رسميا يوم الخميس ترشيح الحزب له لانتخابات الرئاسة، وكذلك بعد إعلان بايدن يوم الأحد الانسحاب ودعم هاريس.
وتقدمت هاريس، التي تقول حملتها إنها حصلت على دعم الحزب الديمقراطي، على ترامب بواقع 44 بالمئة مقابل 42 بالمئة في استطلاع للناخبين المسجلين مع وجود هامش خطأ قدره ثلاثة نقاط مئوية.
وتعادلت هاريس وترامب بواقع 44 بالمئة لكل منهما في استطلاع أجري يومي 15 و16 يوليو تموز، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري في الأول والثاني من الشهر الجاري، ولكليهما هامش الخطأ نفسه.
وتعطي الاستطلاعات الوطنية مؤشرات مهمة عن دعم الأمريكيين للمرشحين، إلا أن مجموعة من الولايات التنافسية عادة ما تُحسم نتائجها في المجمع الانتخابي الأمريكي، والذي يقرر في النهاية من يفوز في الانتخابات الرئاسية.
وأُجرى الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1241 أمريكيا ممن لهم يحق التصويت على مستوى البلاد، منهم 1018 ناخبا مسجلا.
Good morning, here’s a POLE for ya Trump 😉 pic.twitter.com/08zBKEtrSi
— Outspoken™️ (@Out5p0ken) July 23, 2024
BREAKING:
Kamala Harris has pulled ahead of Donald Trump in the latest breaking Reuters/Ipsos poll.
Harris leads Trump 44 – 42%.
This poll was conducted on Monday and Tuesday. pic.twitter.com/esYZmcpL5K
— Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 23, 2024
ترامب يؤكد استعداده للمناظرة
بدوره، اعتبر ترامب الثلاثاء أن التغلب على هاريس في الانتخابات سيكون “أسهل” من إلحاق الهزيمة بالرئيس جو بايدن.
وقال المرشح الجمهوري خلال مؤتمر صحافي افتراضي “إنها أكثر تطرفا منه بكثير”.
(وكالات)
ههه الصهاينة الديموقراطيون الأمريكان يريدون أن يكتسحوا انتخابات 2024 يا أبو العينين فهل سيفلحون في ذلك يا مالك 😎😁
ويل ترامب من شر قد اقترب
من المبكر ان نتحدث عن تقدم وكاميلا لم تبدا او بدات للتو حملتها رغم انها لم تحظى بثقة الديمقراطنيين بعد وبالتالي هدا استطلاع راي لتشجيع الديمقراطيين لترشح هاريس مكان المرشحين المحتملين الاخرين وادا علمنا من يقف وراء هدا الاستطلاع وهي رويترز مع مؤسسة ابسوس التابعة لفرنسا وفرنسا بدات تحسس راسها من تقدم ترامب او فوزه فعند دلك ستعلم ان هدا ليس استطلاع راي بل تمني والواقع ان الامور اكبر من استقراء اقل ما يقال عنه بليد للتاثير في الراي العام الأمريكي وتقديم الامر ان هناك تفوق ديمقراطي على الجمهوريين
” اعرف نوعيته جيدا ” انها تتحدث كمدعية عامة لا كمرشحة للرئاسة …. مؤسسة الجيش الأمريكية تريد الخروج من حرب أكرانيا وطي صفحة اليمين المتطرف باسرائيل …. قرارين مهمين ومفصليين يحتاجان جرأة ترامب … هذا كل مافي الامر
ارجو ان تقوم المنظمات والهيئات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية بتوجيه نداء الى كامالا هاريس لعدم ترشيح حاكم ولاية بنسلفانيا لمنصب نائب الرئيس الامريكي لانه اعلن بصراحة تاءييدهًللحرب الاسراءيلية على عزة
زوجها يهودي .
وسوف يساعدها من خلف الكواليس.
ولكن اتمنى فوز ترامب لسبب واحد حتى يذل حكام الجرب والمسلمين الخونه
ذكرت مصادر مطلعة بان هاريس تريد تعيين حاكم ولاية بنسلفانيا بمنصب نائب الرئيس علماً بأنه اعلن صراحة تأييده للحرب الاسرائيلية على غزة. يجب على العرب والمسلمين وموءيدهم في الولايات المتحدة ان يبلغوا هارس بمعارضتهم على هذا النهج.
عرف الديموقراطيون من أين تؤكل الكتف، سيركبون موجة البكاء على ضحايا غزة، رغم أنهم هم من فعلوها، ولكنهم سيحملونها لترامب لانه فعل وسيفعل ما هو أسوأ منها.
إقتباس: “لقد تعاملت مع الجناة من جميع الأنواع. المفترسين الذين يعتدون على النساء. المحتالين الذين يسرقون المستهلكين. الغشاشين الذين يكسرون القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لذا اسمعوني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب”.
وماذا لو أصبح هذا الذي يعتدي على النساء ويحتال على المستهلكين و يغش ويكسر كل القواعد ماذا لو أصبح رئيساً مرة أخرى. إذا كان هناك بلد هذه صفات رئيسه فعلى الدنيا السلام خصوصاً أنه بلد مشبع بالكراهية ومسلح بشتى الأيديولوجيات وفوق هذا وذاك يمكك ترسانات من الأسلحة بل لا يكاد يخلو بيت فيه من السلاح. أعتقد أن هذا البلد سوف ينفجر يوماً ويتشظى، نسأل الله أن يجعله قريباً فقد أصبحت أمريكا عبأً على البشرية!