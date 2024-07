هاريس تتقدم على ترامب في الاستطلاعات.. وتؤكد “أعرف نوعيته جيدا”- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي في ويسكونسن الثلاثاء، إنها تعرف نوعية دونالد ترامب جيدا بحكم أنها تعاملت مع أمثاله خلال سنوات عملها كمدعية عامة.

وقالت هاريس “لقد تعاملت مع الجناة من جميع الأنواع: المعتدين الذين يسيئون معاملة النساء، المحتالين الذين يسرقون المستهلكين، الغشاشين الذين يكسرون القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لذا اسمعوني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب”.

VP Harris: I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say I know Donald Trump’s type. pic.twitter.com/V1z1Q4yFsP

