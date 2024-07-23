هاريس تتقدم على ترامب في الاستطلاعات.. وتؤكد “أعرف نوعيته جيدا”- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي في ويسكونسن الثلاثاء، إنها تعرف نوعية دونالد ترامب جيدا بحكم أنها تعاملت مع أمثاله خلال سنوات عملها كمدعية عامة.

وقالت هاريس “لقد تعاملت مع الجناة من جميع الأنواع: المعتدين الذين يسيئون معاملة النساء، المحتالين الذين يسرقون المستهلكين، الغشاشين الذين يكسرون القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لذا اسمعوني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب”.

VP Harris: I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say I know Donald Trump’s type. pic.twitter.com/V1z1Q4yFsP — MeidasTouch (@MeidasTouch) July 23, 2024

وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية المفترضة أمس الإثنين حين حصلت على أغلبية أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في أغسطس/ آب.

وكان زعيما الديمقراطيين في الكونغرس قد أعلنا تأييدهما الثلاثاء ترشيح هاريس للرئاسة، بعد حصولها على دعم معظم حزبها لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز “نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس”.

“We are here today to throw our support behind Vice President Kamala Harris.” Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) officially endorses Vice President Harris. pic.twitter.com/IUhsNqJJIb — MSNBC (@MSNBC) July 23, 2024

هاريس تتفوق

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على ترامب.

وأجري الاستطلاع أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري حيث قبل ترامب رسميا يوم الخميس ترشيح الحزب له لانتخابات الرئاسة، وكذلك بعد إعلان بايدن يوم الأحد الانسحاب ودعم هاريس.

وتقدمت هاريس، التي تقول حملتها إنها حصلت على دعم الحزب الديمقراطي، على ترامب بواقع 44 بالمئة مقابل 42 بالمئة في استطلاع للناخبين المسجلين مع وجود هامش خطأ قدره ثلاثة نقاط مئوية.

وتعادلت هاريس وترامب بواقع 44 بالمئة لكل منهما في استطلاع أجري يومي 15 و16 يوليو تموز، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري في الأول والثاني من الشهر الجاري، ولكليهما هامش الخطأ نفسه.

وتعطي الاستطلاعات الوطنية مؤشرات مهمة عن دعم الأمريكيين للمرشحين، إلا أن مجموعة من الولايات التنافسية عادة ما تُحسم نتائجها في المجمع الانتخابي الأمريكي، والذي يقرر في النهاية من يفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأُجرى الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1241 أمريكيا ممن لهم يحق التصويت على مستوى البلاد، منهم 1018 ناخبا مسجلا.

Good morning, here’s a POLE for ya Trump 😉 pic.twitter.com/08zBKEtrSi — Outspoken™️ (@Out5p0ken) July 23, 2024

BREAKING: Kamala Harris has pulled ahead of Donald Trump in the latest breaking Reuters/Ipsos poll. Harris leads Trump 44 – 42%. This poll was conducted on Monday and Tuesday. pic.twitter.com/esYZmcpL5K — Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 23, 2024

ترامب يؤكد استعداده للمناظرة

بدوره، اعتبر ترامب الثلاثاء أن التغلب على هاريس في الانتخابات سيكون “أسهل” من إلحاق الهزيمة بالرئيس جو بايدن.

وقال المرشح الجمهوري خلال مؤتمر صحافي افتراضي “إنها أكثر تطرفا منه بكثير”.

(وكالات)