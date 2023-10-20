زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تتهم بن زيمة بـ”مجاملة الأصوليين الإسلاميين”

باريس- “القدس العربي”:

بعد يومين من تصريحاته المثيرة للجدل حول اللاعب الدولي الفرنسي السابق كريم بن زيمة، والتي أكد فيها وجود “روابط سيئة السمعة” بينه وجماعة الإخوان المسلمين، لم يستطع وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، مساء الخميس خلال مقابلة مع “بي اف إم تي في”، تقديم أي دليل مادي على المزاعم.

فعندما سأله صحافي “بي إف إم تي في” إن كان يملك دليلاً مادياً حول اتهامه لبن زيمة، تفادى دارمانان الرّد، وذهب إلى القول إن بن زيمة “لم يكتب بعد بتغريدة عن اغتيال أستاذ مؤخراً، ولا عن الأطفال الذين ذبحهم الإرهاب الإسلاموي في إسرائيل” على حد زعمه.

Gérald Darmanin: "Je constate que Karim Benzema n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur à Arras, pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés par le terrorisme islamiste en Israël" pic.twitter.com/KzR2UkVc1K — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2023

وأضاف الوزير القول: “إذا كان السيد بن زيمة قادرا على أن يظهر أمام 20 مليون شخص من متابعيه، أنه يحزن أيضا على وفاة هذا الأستاذ، حسنا، سأسحب تصريحاتي. وألاحظ أنه في الوقت الحالي، وحتى يثبت العكس، فقد اتخذ خيارا انتقائيا للغاية للتحدث بنفس الطريقة التي يتحدث بها الإخوان المسلمون. أليس هذا في صالح الجمهورية؟ سيكون الأمر رائعا للغاية من جانبه، وسيكون الانسجام الوطني أفضل له”.

وقبل ذلك، برر مقربون من وزير الداخلية اتهام دارمانان للمهاجم السابق لريال مدريد وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 (الكرة الذهبية لفرانس فوتبول)، بالقول إن بن زيمة “رفض سابقاً ترديد النشيد الوطني الفرنسي” و“تبشيره على شبكات التواصل الاجتماعي حول عبادات المسلمين، مثل الصيام والصلاة والحج إلى مكة”، فضلاً عن “الصورة مع إمام في فرنسا كان موضع تفتيش في سياق اغتيال صموئيل باتي”.

وكانت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، عن حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، فاليري بوييه، قد دعت إلى سحب الجنسية من كريم بن زيمة. وقالت في تغريدة لها على موقع “إكس”: “إذا كان بن زيمة، كما يؤكد وزير الداخلية، مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين، فإنني أطالب بفرض عقوبات، وخاصة حرمانه من الجنسية الفرنسية. من الملحّ التحرك ضد أولئك الذين يهددون بلدنا باستمرار”.

ورداً على هذه الاتهامات، أعلن هيوز فيجييه، محامي بن زيمة أن موكله يعتزم رفع دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص، في مقدمتهم وزير الداخلية جيرار دارمانان، والسيناتور فاليري بوييه، وأيضا ضد إريك زمور، زعيم حزب “الاسترداد” اليميني المتطرف، الذي قال في لقاء تلفزيوني: “نعلم جميعا أن كريم بن زيمة لعب في المنتخب الفرنسي فقط من أجل المال والنتائج الرياضية.. إنه ليس فرنسيا في القلب، ولا يحب فرنسا، ولم يحبها أبدا”.

🔴🗣️ "Le football français est de plus en plus islamisé" Eric Zemmour fait un "lien direct" entre Karim Benzema, le Jihad et l'assassin de Dominique Bernard. #Les4V @ZemmourEric pic.twitter.com/FiyfLe0Esi — Telematin (@telematin) October 19, 2023

وأضاف: “ما أعرفه هو أنه مسلم يريد تطبيق الشريعة، وأن الشريعة تنص على الجهاد. والجهاد يعني قتل المدرس دومينيك برنارد”.

واعتبرت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان، صباح اليوم الجمعة، أن اتهام كريم بن زيمة من قبل دارمانان “هو بمثابة إلهاء، بينما تواجه البلاد مشاكل كبيرة، والإسلاموية والهجمات على وجه الخصوص”، متّهمة هداف ريال مدريد الإسباني السابق بـ”مجاملة الأصوليين الإسلاميين”.

📹 La mise en cause de M. Benzema par M. Darmanin est une diversion, alors que nous sommes confrontés à des problèmes majeurs, l'islamisme et les attentats notamment. Par ailleurs, M. Darmanin n'a jamais demandé l'interdiction des Frères musulmans en France. @RMCInfo pic.twitter.com/wuCJpU4sHs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 20, 2023

وأضافت أنه “علاوة على ذلك، لم يدعُ السيد دارمانين أبدا إلى فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا”.

وكان جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزب “التجمع الوطني”، اليميني المتطرف، قد هاجم بن زيمة في وقت سابق، متهماً إياه بـ“الترويج لرسالة الإسلاموية”، وذلك بعد ظهور الأخير بالزي التقليدي السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

والحقيقة أن غالبية نجوم كرة القدم العالمية الذي انضموا هذا الموسم إلى الدوري السعودي، إن لم نقل جميعهم، تفاعلوا مع احتفال البلاد بعيدها الوطني عبر رسائل تهنئة وارتداء زيها التقليدي، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ونيمار وساديو ماني.

وكان بن زيمة قد نشر على موقع “إكس” رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا “القصف الظالم” الذي نفذته إسرائيل.

وقال: “كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال”.