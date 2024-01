زعيمة حركة الاستيطان في إسرائيل: سكان قطاع غزة سيرحلون عندما نحرمهم من الطعام- (فيديوهات)

“القدس العربي”: قالت زعيمة حركة الإستيطان في إسرائيل دانييلا فايس، إن “سكان قطاع غزة سيرحلون إذا قمنا بحرمانهم من الطعام، وسيقبلهم العالم”.

وخلال مشاركتها في “مؤتمر النصر” الذي نظمه حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للترويج لإعادة الإستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على هجوم 7 أكتوبر، قالت فايس وهي رئيسة بلدية مستوطنة “كدوميم” السابقة في الضفة الغربية:”نحن لا نعطيهم الطعام. نحن لا نعطي العرب أي شيء، وسيتعين عليهم المغادرة. العالم سوف يتقبلهم”.

Settlers I spoke with at the event calling to settle in Gaza refuse to answer directly what will happen to the Palestinians living in Gaza if settlements will be built “They will leave” told me Daniella Weiss pic.twitter.com/Vrsi9tQvrH

وأكدت أن الفلسطينيين سيضطرون إلى مغادرة غزة بسبب الحصار، وهو ما يمهد الطريق أمام إسرائيل لإعادة بناء مستوطناتها في غزة، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وأضافت: “غزة، البوابة الجنوبية لإسرائيل، ستفتح، وسينتقل سكان غزة إلى جميع أنحاء العالم”.

Settler leader Daniella Weiss: Gaza, the southern gate of Israel, will open, the people of Gaza will move to all around the world” pic.twitter.com/NBwDkMOCzZ

وفي مقابلة على هامش المؤتمر قالت: “لن يكون هناك عرب في قطاع غزة. سوف يذهبون إلى تركيا، إلى اسكتلندا، إلى بريطانيا. لا أريد أن أقتلهم. أريدهم أن يخرجوا من غزة وسنستخدم أساليب مختلفة. أحدها هو عدم تقديم أي مساعدات إنسانية لهم. لذلك ستشفق عليهم دول العالم وتأخذهم”.

Daniella Weiss, "There will be no Arabs in the Gaza strip. They will go to Turkey, to Scotland, to Britain. I don't want to kill them. I want them out of Gaza"

"And we'll use different methods. One of them is not to give them any humanitarian aid. So the countries of the world… pic.twitter.com/tldlmEDtgq

