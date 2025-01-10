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زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” في محادثة مع إيلون ماسك: ميركل دمرت بلدنا 

منذ 59 دقيقة

ميركل أثناء تقديم كتابها ”الحرية: ذكريات 1954 - 2021" في قصر فلورا في كولونيا في 16 ديسمبر 2024. ا ف ب

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برلين: خلال محادثاتها الافتراضية مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اتهمت زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا”، أليس فايدل، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأنها “دمرت بلدنا بشكل أساسي”.

وشنت فايدل هجوماً خاصاً على ميركل، العضو في “الحزب المسيحي الديمقراطي”، المنتمي إلى تيار الوسط، بسبب قراراتها المتعلقة بسياسة الهجرة في عام 2015، وسط تدفق كبير للمهاجرين من سوريا ومناطق أخرى.

واتهمت فايدل ميركل بفتح حدود ألمانيا بما يتعارض مع الإرادة الشعبية.

كما انتقدت ميركل بشدة، بسبب “سياسة الطاقة البغيضة” التي كانت تنتهجها، بما في ذلك قرار ميركل بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا.

يذكر أن ماسك، وهو من أكبر المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أجرى النقاش مع فايدل باللغة الإنكليزية، مساء الخميس، عبر منصة إكس التي يمتلكها.

وكان ماسك عبّر مراراً عن تأييده الكامل لحزب “البديل” الذي تعتبره الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية حزباً متطرفاً، وتعهدت بعدم التعاون معه في تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وقبل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، والمقرر لها 23 الشهر المقبل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت في السادس من الشهر الجاري أن حزب “البديل من أجل إلمانيا” جاء في المرتبة الثانية، حيث حصل على تأييد 5ر21%، بعد حزب “الاتحاد المسيحي”، الذي حصل عليها بـ 31%. وجاء حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد 5ر15%.

(د ب أ)

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