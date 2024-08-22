زعيم “أنصار الله”: التخطيط للرد على العدو الإسرائيلي أحد أسباب التأخير- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: قال زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، الخميس، إن التخطيط للرد على العدو الإسرائيلي هو أحد أسباب التأخير.

وأكدَّ، في خطابه الأسبوعي على قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن “الرد سيكون موجعًا ومؤثرًا، والتخطيط لذلك أحد أسباب التأخير”.

وذكر زعيم الجماعة، التي تسيطر على معظم شمال ووسط اليمن، أن “عدد السفن المستهدفة، لارتباطها بالعدو الإسرائيلي ولانتهاكها قرار الحظر، بلغ 182 سفينة”. وقال: “نفذنا هذا الأسبوع 21 عملية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق بحرية”.

وذكر أن “الغارات المعادية على شعبنا التي ينفذها الأمريكي بلغت هذا الأسبوع 5 غارات على محافظة الحديدة”.

وشنّت إسرائيل في 20 يوليو/ تموز هجمات عدائية على مرافق خدمية في ميناء الحديدة غربي البلاد، وألحقت أضرارًا فادحة بالبنية التحتية هناك. وإزاء ذلك توعد الحوثيون بردٍ قاس وموجع.

وقال عبد الملك الحوثي: “معاناة الشعب الفلسطيني تتجدد وتكبر مظلوميته بقدر ما قد مضى من عقود من الزمن وبقدر ما استجد فيها”.

وأضاف: “العدو الإسرائيلي يستمر في جريمة القرن والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدى 321 يومًا بشراكة أمريكية ودعم غربي”.