زعيم «أنصار الله»: اليمن سيستمر في إسناده لغزة وصواريخنا لن تتوقف

صنعاء – «القدس العربي»: أكدَّ زعيم حركة «أنصار الله» اليمنية، عبد الملك الحوثي، استمرار جبهة الإسناد اليمنية بالعمليات العسكرية والقصف إلى عمق فلسطين المحتلة، قائلًا: «اليمن سيستمر في موقفه المتكامل رسميًا وشعبيًا، وعلى كل المستويات في نصرة الشعب الفلسطيني»، موضحا أنه «تم هذا الأسبوع تنفيذ عمليات بـ 11 صاروخًا باليستيًا وفرط صوتي وطائرة مسيّرة على أهداف تابعة للعدو في حيفا ويافا واسدود».

وقال، في خطاب متلفز بثته، أمس الخميس، قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحركة، إن «من عملياتنا لهذا الأسبوع 5 صواريخ كانت باتجاه مطار اللد (بن غوريون)».

وأضاف: «كان من أبرز عملياتنا في هذا الأسبوع عملية مساء الثلاثاء، كانت عملية قوية ومؤثرة وناجحة». ونفذت الحركة، مساء الثلاثاء، عملية عسكرية بصاروخين على مطار بن غوريون. وأوضح الحوثي، أن العملية أحدثت «إرباك» في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مضيفًا أن «العدو الإسرائيلي أطلق العديد من الصواريخ الاعتراضية» الذي تزامن بعضها مع «إقلاع إحدى الطائرات من مطار اللد».

وأكدَّ أن «عملياتنا لهذا الأسبوع تأتي في إطار العمل المستمر الهادف لفرض حصار جوي على العدو الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «هناك أنظمة عربية وأنظمة إسلامية وعبر البحر الأبيض المتوسط توصل للعدو من خلال السفن البضائع وهذا شيء مؤسف جدا».