زعيم «أنصار الله»: ردنا «آت» وتأخر الرد من المحور «مسألة تكتيكية بحتة»

صنعاء- «القدس العربي»: فيما جدد الطيران الأمريكي والبريطاني قصف الحديدة، أكدَّ زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن ردهم “الحتمي” على القصف الإسرائيلي للحُديدة “لا بد منه، وهو آت”.

وذكر أن “قرار الرد هو قرار من الجميع؛ على مستوى المحور بكله، وعلى مستوى كل جبهة بحد ذاتها”.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الخميس، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنّت غارتين على محافظة الحُديدة.

وقال عبد الملك الحوثي، في خطاب بثته الخميس قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن “العدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد، وإنه لا تراجع عنه ويقابله باستعدادات يُشرف عليها الأمريكي ويتعاون فيها الغربي وبعض الأنظمة العربية”.

واعتبر أن “تأخر الرد من المحور بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي هو مسألة تكتيكية بحتة، وبهدف أن يكون الرد مؤثرًا على العدو في مقابل استعداداته”.

وأكدَّ أن “هناك مساعي أمريكية وأوروبية حثيثة ومن بعض الأنظمة العربية لاحتواء الرد”، لكنه قال: “لا يوجد ما يمكن أن يصرف قرار الرد من ترهيب أو ضغوط”.

كما أكدَّ أن “مسار الإسناد مستمر من جنوب لبنان ومن اليمن والعراق، ومسألة الرد حتمية لا شك فيها”.

على صعيد عملياتهم كجبهة إسناد بما فيها العمليات البحرية، ذكر أن “عدد السفن المستهدفة من قبل جبهة الإسناد اليمنية بلغ 177 سفينة”. وقال عبد الملك الحوثي: “نفذت جبهة الإسناد اليمنية هذا الأسبوع عمليات بـ 16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيَّرة، ومن أبرزها استهداف مدمرتين أمريكيتين وإسقاط طائرة إم كيو- ناين”.

وأشار إلى أنه “مع انخفاض حركة السفن المرتبطة بالأمريكي والبريطاني، أو التي تحمل بضائع للعدو الإسرائيلي أصبحت عملية التصيد لما يمر في البحر حالة نادرة”.

واعتبر زعيم الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال ووسط اليمن أن “انخفاض الحركة الملاحية التي كان يستغلها العدو بات انتصارًا كبيرًا لقواتنا المسلحة اليمنية ولجبهة الإسناد اليمنية”.

ونوّه بما يحققونه من تطور في قدراتهم: “نحن -وبحمد الله سبحانه وتعالى- في تطوير مهم لتقنيات وإمكانات جيشنا اليمني على مستوى المدى لمواجهة التحديات خلال هذه المرحلة”.

وقال: “معظم العمليات أصبحت باتجاه المحيط الهندي على مسافة أبعد من 1000 كلم وإلى البحر الأبيض المتوسط وعمق فلسطين المحتلة بأكثر من 2000 كلم”.

وأكدَّ أن “الشعب الفلسطيني هو في الخندق الأول للأمة، ولولا صموده وثباته وجهاده لكان العدو قد تجاوزه إلى غيره، ولكانت الأحداث في مسرح آخر”.

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء سبأ بصنعاء، إن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني الاستطلاعي شن، الخميس، غارتين على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

في موازاة ذلك، قالت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الخميس، إن قواتها دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، طائرتين بدون طيار تابعة للحوثيين، ومحطة تحكم أرضية، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفق “تدوينة” على منصة “إكس”.