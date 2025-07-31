زعيم «أنصار الله»: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ 10صواريخ وطائرات مسيرة

صنعاء – «القدس العربي: أكدَّ زعيم جماعة «أنصار الله» اليمنية، عبدالملك الحوثي، أمس الخميس، أن عملياتهم الإسنادية لغزة مستمرة، موضحًا أنهم نفذوا هذا الأسبوع عمليات بـ10 صواريخ وطائرات مسيّرة، منها استهداف مطار بن غوريون.

وقال، في كلمة متلفزة بثتها قنا المسيرة التابعة للجماعة: «هذا الأسبوع تم الإعلان عن المرحلة الرابعة التي تعني الاستهداف لسفن أي شركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتنقل له البضائع طالما تمكنت القوات المسلحة من أن تطالها بالاستهداف». واعتبر أن «الإعلان عن المرحلة الرابعة خطوة ضرورية نتيجة الوضع الذي وصل إليه قطاع غزة».

وأشار إلى أن «المسؤولين الصهاينة يعترفون بالهزيمة في إجبارهم على إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات) وكذلك وسائل الإعلام الغربية». وذكر أن مخرجاتهم في التدريب من التعبئة العامة «بلغت إلى مليون وسبعة عشر ألفاً وتسع مئة وسبعة وسبعين متدرب».

وكانت الجماعة أعلنت منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، «عن تنفيذ سلاح الجو المسيّر، ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ، وذلكَ بخمسِ طائراتٍ مسيَّرةٍ».

وأوضح المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان «أن العمليَّةُ الأولى استهدفتْ هدفًا حسّاسًا في منطقةِ يافا (تل أبيب) المحتلَّةِ، وذلكَ بطائرتينِ مسيَّرتينِ، واستهدفت الثانيةُ هدفًا عسكريًّا في منطقةِ عسقلانَ المحتلَّةِ بطائرتينِ مسيَّرتينِ، فيما استهدفت العملية الثالثة هدفًا عسكريًّا في منطقةِ النقبِ المحتلَّةِ، وذلكَ بطائرةٍ مسيَّرةٍ»، مشيرًا إلى أن «العمليات حققت أهدافها بنجاح»، مؤكدا «أن هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزة، ورفعِ الحصارِ عنها».

وتشنّ حركة «أنصار الله» هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما تستهدف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إليها، أو التي سبق لشركاتها خرق حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة، وذلك «تضامنًا مع غزة» الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر2023.

وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية منذ 20يوليو/ تموز 2024 على منشآت حيوية وبُنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.