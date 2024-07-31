زعيم “أنصار الله” يتوعد بالانتقام: العدو تورط لينقل المعركة إلى مستوى أوسع

صنعاء- “القدس العربي”: توعد زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية، عبدالملك الحوثي، كيان العدو الإسرائيلي بالانتقام للشهيد إسماعيل هنية وسائر شهداء فلسطين.

جاء ذلك في بيان بثته مساء الأربعاء قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، تقدم خلاله بالتعزية “في استشهاد شهيد الأمة الإسلامية إسماعيل هنية والقائد المجاهد فؤاد شكر”.

وقال زعيم الحوثيين:” إننا لن نألو جهدا بإذن الله وبالتعاون مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة في الانتقام للشهيد وسائر الشهداء ولمظلومية الشعب الفلسطيني”.

وأكدَّ “أن العدو المجرم تَورط بالاستهداف للشهيد لينقل المعركة إلى مستوى أوسع وأبعاد أكبر تكون عواقبها على العدو بإذن الله وخيمة”.

كما أكدَّ “أن جريمة استهداف الأخ العزيز المجاهد الكبير إسماعيل هنية ستكون حافزًا أكبر على الصمود والثبات والتفاني في سبيل الله تعالى والتنكيل بالعدو المجرم”.

وقال عبدالملك الحوثي: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الأخ المجاهد الكبير القائد الإسلامي شهيد الأمة الإسلامية عموما وشهيد فلسطين والقدس إسماعيل هنية”.

وأضاف: “أن الشهيد رحمه الله توج عطاءه وجهاده بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله تعالى بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والإسهام الكبير في إقامة بنيان الحركة الإسلامية”.

وتوجه إلى “أسرته الكريمة المضحية في سبيل الله بأحر التعازي وخالص المواساة وإلى حركة حماس وكل المجاهدين والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء”.

كما توجه “بالتعازي وخالص المواساة لأسرة الشهيد المجاهد القائد السيد فؤاد شكر ـ رحمه الله ـ الذي قضى نحبه على طريق القدس”.

وأكدَّ أن “الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية يرتكبها العدو الإسرائيلي باشتراك أمريكي على مدى عشرة أشهر”.

كما أكدَّ أن “العدو الإسرائيلي لن يحقق شيئاً من آماله بكسر المقاومة وإخماد الروح الجهادية والإرادة الفولاذية للإخوة المجاهدين في فلسطين وفي كل جبهات الإسناد”.

وقال إن “الحركة الإسلامية أصبحت بمعونة الله تعالى جبهة صلبة وقوية في وجه الإجرام الصهيوني”.

وأكدَّ: “مهما بلغت التضحيات فإن العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت”.