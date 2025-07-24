زعيم «أنصار الله» يطالب بفتح منافذ إلى فلسطين

صنعاء – «القدس العربي»: قال زعيم حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، أمس الخميس، إن فتح منافذ للعبور إلى فلسطين هو ما ينشدونه، موضحًا أنهم دربوا، في التعبئة العامة، مليون وسبعة آلاف متدرب.

وأضاف، في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين: «أناشد من جديد أنظمة البلدان التي تفصل بلدنا جغرافياً عن فلسطين أن يفتحوا منافذ لعبور شعبنا وسيتحرك بمئات الآلاف لنصرة الشعب الفلسطيني». وذكر، إن عملياتهم «منذ بداية الاسناد لقطاع غزة نُفذت بـ 1679 ما بين صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق حربية»، مشيرًا إلى أن عملياتهم لهذا الأسبوع «نُفذت بـ 11 ما بين صاروخ فرط صوتي وطائرة مسيّرة، باتجاه فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي».

«دربنا مليون شخص»

وقال، إن الغارات التي تعرض لها اليمن «بلغت 2843 غارة وقصف بحري، وفيها المئات من الشهداء والجرحى». وأردف أن «العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي فشل في منع الموقف اليمني المساند لغزة المناصر للشعب الفلسطيني»، مضيفًا أن «العدو حاول أن يوقف أو يؤثر على الموقف اليمني، لكنه فشل في الجولة الأولى والجولة الثانية للعدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي». وأضاف: «شعبنا ثابت على موقفه لم يتزحزح تجاه العدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، ولا بالعدوان الاقتصادي والحصار أو الحملات الدعائية»، مؤكدًا «لن نألو جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني «

وقال إن فتح منافذ للعبور إلى فلسطين هو ما ينشدونه: «فتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه وما نسعى له، ونأمل الوصول إليه، ونسعى لذلك».

وأكدَّ أن «جبهة الإسناد من يمن الإيمان والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة»، مضيفًا أن «حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي مستمرة وميناء أم الرشراش (إيلات) عاد إلى الإغلاق التام». وقال زعيم الحوثيين، إن «إغلاق ميناء أم الرشراش له خسائر كبيرة على العدو وهزيمة بكل ما تعني الكلمة».

وأضاف أنهم يسعون «باستمرار لتطوير القدرات العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه». وقال زعيم حركة «أنصار الله»، التي تسيطر على معظم شمال ووسط وغرب اليمن، «نتيجة أنشطة التدريب في التعبئة العامة وصلت إلى أكثر من مليون وسبعة آلاف متدرب، وهذا إنجاز كبير ومهم».