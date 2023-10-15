زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يهرع للملاجئ في تل أبيب بعد أن “توعد” حماس

واشنطن- “القدس العربي”: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) يوم الأحد إنه ووفد من الكونغرس يقوده إلى إسرائيل اضطروا إلى الاندفاع إلى الملاجئ للاحتماء من الصواريخ في تل أبيب.

وكتب السيناتور شومر، وهو يهودي معروف بدعمه لإسرائيل، في منشور على موقع X ، المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر :” أثناء وجودنا في تل أبيب اليوم، تم نقل وفدنا إلى ملجأ لانتظار انتهاء الصواريخ التي أرسلتها حماس”.

وأضاف “هذا يظهر لك ما يجب على الإسرائيليين أن يمروا به. وعلينا أن نقدم لإسرائيل الدعم المطلوب للدفاع عن نفسها”.

ويزور شومر، إلى جانب السيناتور بيل كاسيدي (جمهوري من لويزيانا)، وجاكي روزين (ديمقراطي من نيفادا)، ومارك كيلي (ديمقراطي من أريزونا)، وميت رومني (جمهوري من ولاية يوتا)، إسرائيل لإظهر الدعم لحكومة الاحتلال.

وقال شومر يوم الأحد إن صفارات الإنذار في تل أبيب أعادت المجموعة إلى الملجأ، مما أدى إلى تأخيرعقد مؤتمر صحافي في ذلك الوقت.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، في الساعات التي تلت هجمات حماس الأولية، سارع النائب دان غولدمان (ديمقراطي من ولاية نيويورك) إلى الاختباء عندما شنت حماس هجمات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية، وبشكل منفصل، سارع السيناتور كوري بوكر ( ديمقراطي من نيوجرسي) إلى الاختباء، ايضاً، في ملجاً بالقدس المحتلة بعد هجمات من حركة حماس.