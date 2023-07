زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي يتجمد أمام الكاميرات- (فيديو)

“القدس العربي”: تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أمام الكاميرات خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس.

وبدا ماكونيل فاقدا للقدرة على الكلام للحظات قبل أن يقتاده من حوله إلى خارج القاعة.

وأثارت الحادثة التكهنات حول الحالة الصحية للسيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي.

وفي مارس الماضي، تم نقل ماكونيل إلى المستشفى بعد سقوطه في فندق بمنطقة واشنطن.

Mitch McConnell inexplicably freezes during press conference, is quickly escorted away

pic.twitter.com/w4jnw8NtdU

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) July 26, 2023