برلين تتهم إيلون ماسك بمحاولة “التأثير على الانتخابات” الألمانية

برلين: اتّهمت الحكومة الألمانية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الإثنين بـ”محاولة التأثير على الانتخابات” التشريعية المقرّرة في ألمانيا في أواخر شباط/فبراير بدعمه في أكثر من مناسبة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان خلال الإحاطة الإعلامية الدورية إن “إيلون ماسك يحاول التأثير على الانتخابات الفدرالية بتصريحاته”.

وأكّدت أن “له الحرّية في التعبير عن رأيه” لكن تصريحاته توازي “توصية انتخابية لحزب مراقب” من جهاز المخابرات الداخلي في ألمانيا، “إذ يشتبه بانتمائه إلى اليمين المتطرف” وقد تمّ “الاعتراف” بذلك من قبل القضاء.

وفي ألمانيا، يجوز إخضاع الأحزاب التي تعدّ من اليمين المتطرف لمراقبة الشرطة في ظلّ مخاوف من المساس بالنظام الدستوري.

والسبت نشرت صحيفة “فيلت” مقال رأي لإيلون ماسك اعتبر فيه أن “البديل من أجل ألمانيا” هو “بصيص الأمل الأخير” لهذه البلاد، معارضا بشدّة تصنيفه “الخاطئ” ضمن اليمين المتطرف.

وفي هذا المقال، أعاد صاحب شبكة “اكس” ومؤسس شركتي “تيسلا” و”سبايس اكس” التأكيد على موقفه الداعم للحزب الذي سبق أن أيّده في 20 كانون الأول/ديسمبر في تغريدة أثارت امتعاضا في ألمانيا في خضمّ الحملة الانتخابية.

وتعطي استطلاعات الرأي حزب “البديل من أجل ألمانيا” 19 % من نوايا التصويت في المرتبة الثانية بعد المعارضة المحافظة التي تحظى بحسب التقديرات بـ 32 % من نوايا التصويت.

وفي وقت سابق اليوم. انتقد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، تدخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في المعركة الانتخابية الألمانية.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “إيلون ماسك لا يفعل سوى ما يفعله فلاديمير بوتين… كلاهما يريد التأثير على انتخاباتنا ودعم أعداء الديمقراطية المتمثلين في حزب البديل من أجل ألمانيا على وجه التحديد. إنهما يريدان إضعاف ألمانيا وإغراقها في الفوضى”، مضيفا أن الديمقراطية في ألمانيا “مهددة بشكل كبير من الخارج”.

وكان ماسك كتب على منصته للتواصل الاجتماعي “إكس” الأسبوع الماضي أن “فقط حزب البديل من أجل ألمانيا يمكنه إنقاذ ألمانيا”، ثم جدد دعوته لانتخاب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي في الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا في فبراير/ شباط المقبل في مقال لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية الصادرة أمس الأحد، وتلقى انتقادات من قطاع الإعلام والسياسة في ألمانيا. وكتب ماسك: “حزب البديل من أجل ألمانيا هو آخر شرارة أمل لهذا البلد”.

وقال كلينجبايل: “علينا أن نكون أكثر استباقية وأن نحد بشكل فعال من قوة منصات الإنترنت الكبيرة مثل منصة “إكس” التابعة لماسك… هنا يحاول ملياردير التكنولوجيا استخدام نفوذه للتأثير على مسار السياسة العالمية”، موضحا أن التصدي لهذا الأمر هو في المقام الأول مهمة المفوضية الأوروبية، وقال: “نحن بحاجة إلى أدوات قانونية ضد الأخبار المزيفة، وكذلك لكسر سطوة بعض الأفراد. علينا في أوروبا أن ننهض من سباتنا إذا أردنا تجنب تهديد كبير للديمقراطية”.

ويعتبر ماسك مستشارا مقربا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي كلفه بالعمل مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي في لجنة تم إنشاؤها حديثا تحت اسم “إدارة الكفاءة الحكومية” لوضع مقترحات لخفض الإنفاق الحكومي بشكل جذري.

ويتنامى الامتعاض في ألمانيا من تصريحات ماسك في ظلّ تنامي نفوذ الملياردير مع اقتراب بدء ولاية الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي كلّفه تولي وزارة مستحدثة لكفاءة الحكومة.

وفي أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وصف إيلون ماسك المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس بـ”المجنون”.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر بعد الهجوم الذي استهدف سوقا ميلادية في ماغديبورغ، نعته بـ”المعتوه غير الكفؤ”، داعيا إياه للاستقالة.

وقالت كريستيانه هوفمان الإثنين إن “حرّية التعبير قد تنطوي أيضا على أكبر التفاهات”.

وقارن الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبايل سلوك إيلون ماسك بذاك الذي ينتهجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا “كلاهما يريدان إضعاف ألمانيا وإغراقها في الفوضى”.

بدوره، انتقد زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس الأوفر حظّا للظفر بالمستشارية في الانتخابات المقبلة مقال إيلون ماسك، معتبرا أنه يحشر نفسه بما لا يعنيه وينمّ ما كتبه عن غطرسة.

وقال زعيم “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية “لا أتذكّر في تاريخ الديموقراطيات الغربية تدخّلا مماثلا في حملة انتخابية في بلد صديق”.

(وكالات)