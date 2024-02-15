زعيم الحوثيين: القصف الأمريكي البريطاني فشل في تحقيق أهدافه- (فيديو)

صنعاء: قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “الحوثي” باليمن، الخميس، إن القصف الأمريكي البريطاني على مناطق سيطرة الجماعة “فشل في تحقيق أهدافه”.

وتعهد زعيم الحوثيين، باستمرار عمليات قواته في البحر الأحمر “حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لعبد الملك الحوثي، بثتها قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي، إن “العدوان البريطاني الأمريكي (على أهداف بمناطق سيطرة الجماعة) عدوان فاشل في تحقيق أهدافه، باعتراف الأعداء أنفسهم”.

وأضاف “الولايات المتحدة وبريطانيا فشلتا على الصعيد العسكري بشكل تام في حماية السفن المرتبطة بإسرائيل”.

وتابع قائلا: “جبهتنا في اليمن مستمرة وفاعلة ومؤثرة بالرغم من العدوان الأمريكي البريطاني المساند لإسرائيل (…) وطالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة فكل الأنشطة في بلدنا ستستمر”.

ولفت الحوثي، إلى أن “الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 40 غارة على اليمن خلال الأسبوع الجاري، معظمها استهدفت محافظة الحديدة الساحلية (غرب)”.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا اليمن بـ 403 غارات، منذ بدء هجماتهما على البلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

(الأناضول)