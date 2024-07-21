زعيم الحوثيين: تل أبيب لم تعُد آمنة… والرياض تستنكر مزاعم إسرائيلية بدور في الهجوم

صنعاء – “القدس العربي”: أعلن زعيم حركة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد، عن انطلاق “المرحلة الخامسة” من التصعيد، بعد الهجوم الإسرائيلي الأول من نوعه الذي استهدف ميناء الحديدة، والذي أودى بحياة 6 مدنيين يمنيين.

وجاء خطاب زعيم الجماعة بعد ساعات من إعلان الجماعة استهداف ميناء إيلات بهجوم قالت إسرائيل إنها تصدت له. وفي الأثناء، أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف إسرائيل للحديدة.

وفي خطاب متلفز بشأن “العدوان الإسرائيلي” الذي استهدف مساء السبت ميناء الحديدة، ذكر الحوثي أن “الغارات على بلدنا نُفذت بقنابل أمريكية كما هو الحال في فلسطين لاستهداف منشآت مدنية ومدنيين”.

وأعلنت الجماعة ارتفاع عدد ضحايا “العدوان الإسرائيلي” السبت إلى “ستة شهداء مدنيين و83 جريحًا، إصابة معظمهم شديدة، وثلاثة مفقودين”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، صباح الأحد، إن “القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) نفذت عمليةً عسكرية نوعيةً استهدفتْ أهدافاً مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ (إيلات)”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه اعترض صاروخا آتيا من اليمن و”كان يقترب من إسرائيل”، مضيفاً أن الصاروخ كان متوجها إلى مدينة إيلات.

وقال زعيم أنصار الله: “إن العدو لم يعُد آمنًا في ما يسمى تل أبيب، وهي مشكلة حقيقية للعدو ومعادلة جديدة ستستمرّ بإذن الله، وتدلّ على فشل الحُماة والعملاء”.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة، مؤكداً أن الرياض لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هارئيل، ما جرى انتقالاً للحرب إلى مرحلة جديدة في شهرها العاشر، وقال إنها تبدو أكثر خطراً. فيما اعتبر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، داني سيتيرونوفيتش، أن “هناك أمراً واحداً من دونه ستنشب بسرعة حرب إقليمية: وهو وقف إطلاق النار في غزة، هو المفتاح”.

واستيقظ اليمنيون، أمس الأحد، وهمُّ على غضبهم الذي ناموا عليه، استهجانًا واستنكارًا للعدوان الإسرائيلي، الذي استهدف بلادهم، في أول هجوم صهيوني مباشر على أراضيهم، مُلحقًا أضرارًا جسيمة في محطة كهرباء رأس كثيب وخزانات الوقود ومنشآت مدنية في ميناء الحُديدة غربي البلاد، وسقط على إثر ذلك شهداء وجرحى.

وعلى اختلافهم، فيما يتعلق بالمواقفِ السياسية المتفرقة بين سلطات الحرب، بدا الصوت الأعلى نبرة بينهم، هو ذلك الصوت المستهجن والرافض للقصف الإسرائيلي، الذي اعتبره الكثيرون عدوانًا صارخًا يستهدف في المقدمة الموقف اليمنيّ في مساندته لمأساة غزة ونزيفها المستمر منذ عشرة أشهر.