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زعيم الحوثيين: عملياتنا مستمرة ضد إسرائيل “والقادم أعظم”- (فيديو)

15 - سبتمبر - 2024

شاشة عملاقة تظهر زعيم الحوثيين خلال تجمع جماهيري في صنعاء

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اليمن: توعد زعيم جماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن عبد الملك الحوثي، الأحد، باستمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل قائلا إن “القادم أعظم”.

جاء ذلك في كلمة للحوثي بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، في أول تعليق له على هجوم الجماعة الصاروخي على إسرائيل الأحد.

وقال الحوثي إن “عمليتنا اليوم (الأحد) ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كلم”.

وأضاف “عملياتنا العسكرية مستمرة (ضد إسرائيل) طالما استمر العدوان والحصار على غزة.. نواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى”.

(الأناضول)

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  1. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 15, 2024 الساعة 4:38 م

    قارنوا بين وقفة هذا الرجل وثباته وخطابه وكلماته وجديته وتأكيده على فعل ما يقول وهو صادق بغض النظر عما يقول التافهون اولي الثرثرة والعجز ولا أريد ان أزيد، اقول قارنوا بينه وبين اخرين نطلق عليهم وصف خيخة بالفلسطيني، يغلب عليهم التمايل والغنج وتشبيك الأصابع والكلام السطحي التافه الذي كله اما استجداء وأما تبريرات.
    اترك للأحرار والشرفاء فقط المقارنة والحكم.
    اكرر، الشرفاء فقط وليس الامعات.

    رد

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