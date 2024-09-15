زعيم الحوثيين: عملياتنا مستمرة ضد إسرائيل “والقادم أعظم”- (فيديو)

اليمن: توعد زعيم جماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن عبد الملك الحوثي، الأحد، باستمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل قائلا إن “القادم أعظم”.

جاء ذلك في كلمة للحوثي بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، في أول تعليق له على هجوم الجماعة الصاروخي على إسرائيل الأحد.

وقال الحوثي إن “عمليتنا اليوم (الأحد) ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كلم”.

وأضاف “عملياتنا العسكرية مستمرة (ضد إسرائيل) طالما استمر العدوان والحصار على غزة.. نواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى”.

زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي: عملياتنا مستمرة طالما استمر الحصار والعدوان على #غزة والقادم أعظم، وعملية اليوم تمت بصاروخ باليستي جديد يتميز بتقنية مطورة وتجاوز كل دفاعات العدو#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/DpyIb7CRoo — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2024

(الأناضول)