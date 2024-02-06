زعيم الحوثيين في اليمن: سنواصل التصعيد إذا لم يتوقف الهجوم على غزة- (فيديو)

صنعاء: قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء إن الجماعة سوف تواصل “التصعيد أكثر فأكثر” إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي و آخر التطورات والمستجدات في معركة طوفان الأقصى وإسناد غزة#شهيد_القرآن #طوفان_الأقصى #لستم_وحدكم pic.twitter.com/fGVw2ZMmJh — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 6, 2024

وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، فيما تصفها بأنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

(رويترز)