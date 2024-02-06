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زعيم الحوثيين في اليمن: سنواصل التصعيد إذا لم يتوقف الهجوم على غزة- (فيديو)

منذ 47 دقيقة

زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي

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صنعاء: قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء إن الجماعة سوف تواصل “التصعيد أكثر فأكثر” إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، فيما تصفها بأنها تحركات للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
(رويترز)

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