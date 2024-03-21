زعيم الحوثيين: نخطط لضربات أكثر تأثيرا على سفن “العدو”- (فيديو)

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، مخططات مستقبلية لتنفيذ ضربات “أكثر تأثيرا على سفن العدو”، في إشارة إلى السفن المحسوبة على الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة: “لدينا مخططات ذات أهمية كبيرة في المستقبل من أجل ضربات أكثر تأثيرا على سفن العدو (الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي)”.

ولم يكشف الحوثي عن هذه المخططات، لكنه أضاف: “نحن على المستوى العسكري نستمر في تطوير الفعل والعمليات العسكرية أكثر وأكثر والخيارات أمامنا كثيرة”.

وتابع: “أي شيء مشروع نستطيع أن نفعله سنفعله دون تردد أو قلق من تهديدات الأعداء وتصنيفاتهم وحملاتهم”.

واعتبر أن تمكن قواتهم من “تجاوز التقنيات الأمريكية والإسرائيلية في الرصد والتشويش والاعتراض، يُعد انتصارا وتطورا كبيرا لقواتنا العسكرية”.

وفي كلمته، اعتبر الحوثي أن “المأساة في غزة لعنة على القتلة المجرمين وعلى داعميهم ووصمة عار في جبين الساكتين والمتفرجين”.

ولفت إلى أن “المأساة في قطاع غزة كبيرة جدا وغير مسبوقة في العالم، ولا مثيل لها حاليا في أي بلد منكوب أو فيه حرب”.

وأردف: “المشاهد المأساوية في غزة ليست قصصًا تُحكى، بل هي مآسٍ وأوجاع يجب أن تُحيي الضمائر لمن بقي له قلب”.

قائد الثورة السيد #عبدالملك_بدر_الدين_الحوثي:لدينا خطط لشن ضربات مستقبلية تكون أكثر تأثيرا ع العدو مستمرون في تطوير عملياتنا العسكرية وخياراتنا

استخدمنا حتى الآن479صاروخا ومسيرة الأمريكيون يمارسون ضغوطا علينا من أجل أن نوقف عملياتنا المساندة للفلسطينيين

#اليمن_يخنق_اسراييل pic.twitter.com/u3BM7nDDTG — اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) March 21, 2024

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية. ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 6 أشهر، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)