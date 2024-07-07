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زعيم الحوثيين: نصف الملاحة الإسرائيلية تعطلت جراء عملياتنا- (فيديو)

7 - يوليو - 2024

متظاهر يمني يحمل ملصقًا لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في صنعاء

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اليمن: قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الأحد، إن عمليات جماعته المساندة لقطاع غزة، عطلت حركة نصف الملاحة الإسرائيلية.

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن “العمليات البحرية لقواتنا كان لها تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي، وكذلك البريطاني”.

وأضاف أن “حركة الملاحة الإسرائيلية تعطلت قرابة النصف، وفي البحر الأحمر تكاد تنعدم”.

وتابع: “لا شك أن التأثير على الاقتصاد البريطاني له علاقة بسقوط الحكومة هذا الأسبوع”، في إشارة إلى تولي زعيم “حزب العمال” ستارمر رسميًا منصب رئيس الوزراء بعد أن عينه الملك تشارلز الثالث، الجمعة، إثر فوز الحزب في الانتخابات.

وأشار الحوثي إلى أن “الأمريكي وقع في مأزق حقيقي، وتحمل هو والبريطاني مع الإسرائيلي المشكلة”.

وأكد أن “الأمريكي اعتاد على توريط الآخرين، لتحمل الأعباء الكبيرة معه ومشاركته الخسارة والفشل”.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا بشأن كلمة الحوثي حتى الساعة 15:45 (ت.غ).

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت حرب إسرائيل على غزة أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 7, 2024 الساعة 5:15 م

    حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين ستقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

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