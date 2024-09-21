زعيم الحوثيين: نمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة- (فيديو)

صنعاء: أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، السبت، أن جماعته تمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها العديد من الدول، معتبرا أن القوة الصاروخية هي رمز لهذا التقدم العسكري.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الحوثي بمناسبة الذكرى العاشرة لما تسميه جماعته بـ”ثورة 21 سبتمبر/أيلول 2014″، في إشارة إلى تاريخ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الحوثي: “نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، وتأتي في مقدمتها القوة الصاروخية التي تمثل جانبا حيويا وفعالا في هذا البناء العسكري”.

وأضاف: “بلدنا وصل إلى مستوى متقدم في مجال الطيران المسيّر والقوة البحرية، وتشكيل وتطوير القوة البرية”.

واعتبر الحوثي أن “القوة الصاروخية تعد ذراعا عسكرية ضاربة للشعب اليمني في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة الإسلامية”.

📹 كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر ومستجدات معركة طوفان الأقصى

18 ربيع الأول 1446هـ 21 سبتمبر 2024م#سيد_القول_والفعل #ثورة_21_سبتمبر#٢١سبتمبر_حرية_واستقلال pic.twitter.com/SGFWRT6dYJ — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 21, 2024

(الأناضول)