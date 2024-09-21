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زعيم الحوثيين: نمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة- (فيديو)

21 - سبتمبر - 2024

زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي

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صنعاء: أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، السبت، أن جماعته تمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها العديد من الدول، معتبرا أن القوة الصاروخية هي رمز لهذا التقدم العسكري.
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الحوثي بمناسبة الذكرى العاشرة لما تسميه جماعته بـ”ثورة 21 سبتمبر/أيلول 2014″، في إشارة إلى تاريخ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال الحوثي: “نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، وتأتي في مقدمتها القوة الصاروخية التي تمثل جانبا حيويا وفعالا في هذا البناء العسكري”.
وأضاف: “بلدنا وصل إلى مستوى متقدم في مجال الطيران المسيّر والقوة البحرية، وتشكيل وتطوير القوة البرية”.
واعتبر الحوثي أن “القوة الصاروخية تعد ذراعا عسكرية ضاربة للشعب اليمني في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة الإسلامية”.

(الأناضول)

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  1. يقول سالم بن ناصر:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 4:39 م

    ايدكم الله بنصر من عنده

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  2. يقول جلال الكردي:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 4:46 م

    استخدم صواريخ بكثرة الآن في مواجهة العدو الصهيوني نصرة لغزة و لبنان وان شاءالله صوريهم تمحي مستوطنات بأكملها.

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 5:12 م

    مبروك.

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