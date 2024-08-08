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زعيم الحوثيين يؤكد أن “الرد الحتمي” على استهداف إسرائيل لميناء الحديدة “آتٍ”

8 - أغسطس - 2024

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صنعاء: أكد زعيم “أنصار الله” اليمنيين عبد الملك الحوثي الخميس، أن “الرد الحتمي” على الضربة الاسرائيلية التي استهدفت خزانات الوقود في ميناء الحديدة في غرب البلاد “آت”.

وفي 20 تموز/ يوليو، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب البلاد، غداة تبنّي الجماعة المسلحة هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:23 م

    متى ذلك يا أنصار الله الحوثيين لا يجب أن تتركوا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية تلتقط أنفاسها لابد من تعجيل الضربة القاضية التي ستنتهي الغطرسة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:42 م

    يا أحرار اليمن و أنصار الله دكوا دكوا ايلات وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 6:40 م

    لا محالة!

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