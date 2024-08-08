زعيم الحوثيين يؤكد أن “الرد الحتمي” على استهداف إسرائيل لميناء الحديدة “آتٍ”

صنعاء: أكد زعيم “أنصار الله” اليمنيين عبد الملك الحوثي الخميس، أن “الرد الحتمي” على الضربة الاسرائيلية التي استهدفت خزانات الوقود في ميناء الحديدة في غرب البلاد “آت”.
وفي 20 تموز/ يوليو، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب البلاد، غداة تبنّي الجماعة المسلحة هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب.
وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.
(أ ف ب)
متى ذلك يا أنصار الله الحوثيين لا يجب أن تتركوا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية تلتقط أنفاسها لابد من تعجيل الضربة القاضية التي ستنتهي الغطرسة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀
يا أحرار اليمن و أنصار الله دكوا دكوا ايلات وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
لا محالة!