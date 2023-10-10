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زعيم الحوثيين يحذر أمريكا من إطلاق صواريخ ومسيرات إذا تدخلت في صراع غزة- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يلقي كلمة عبر شاشة تلفزيون خلال مسيرة في صنعاء في يوليو الماضي

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صنعاء: حذر زعيم حركة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، من إنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع في غزة بشكل مباشر، فسترد الحركة بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وستتخذ خيارات عسكرية أخرى.

وقال “هناك خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة”، مضيفا أن الحوثيين مستعدون للتنسيق مع جماعات أخرى والتدخل.

(رويترز)

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