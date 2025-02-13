زعيم الحوثيين يدعو قواته للتأهب استعدادًا «للتدخل العسكري» في حال تنفيذ ترامب لتهديده

صنعاء ـ «القدس العربي»:

دعا زعيم جماعة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، قواته إلى «أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل العسكري في حال أقدم المجرم ترامب على تنفيذ تهديده»، على حد تعبيره. وقال: «سنتجه على الفور عسكريًا في حال اتجه الأمريكي والإسرائيلي بناءً على تهديد الطاغية ترامب للعدوان يوم السبت أو قبله أو بعده على قطاع غزة». وحذر الحوثي، مما سماها «مشكلة كبيرة» ستذهب إليها المنطقة، في حال التصعيد الأمريكي والإسرائيلي، قائلًا: «إذا اتجه الأمريكي ومعه الإسرائيلي إلى التصعيد، فمعنى ذلك أن المنطقة ستذهب إلى مشكلة كبيرة».

ودعا أنصاره إلى المشاركة في تظاهرة ضخمة، اليوم الجمعة، في صنعاء والمحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الجماعة لتوجيه «رسالة تحذيرية للأمريكي وللإسرائيلي من أي تصعيد جديد أو عدوان جديد على قطاع غزة»، على حد تعبيره.

وقال في خطاب متلفز نقلته قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة: «شعبنا سيخرج يوم الغد إن شاء الله ليعلن وقوفه الكامل مع الشعب الفلسطيني في كل المجالات بما في ذلك الخيار العسكري»، مشيرًا إلى أن «على الجميع أن يستفيق من غفلتهم وأن يدركوا حقيقة أطماع الأعداء وأهدافهم من أجل أن يكون لهم موقف جاد مع الشعب الفلسطيني». وأكدَّ أن «الموافقة على الخطة الأمريكية لها تبعات خطيرة جدًا على الأمن القومي العربي وعلى المنطقة كلها»، قائلًا:» يجب ألا يكون هناك أي موافقة على الخطة الأمريكية، وأن تكون الموقف منها موقفًا ثابتًا وصامدًا، وإلا فهي خيانة كبرى لها تداعيات خطيرة». وقال عبد الملك الحوثي: «عندما نرى نكثًا بالاتفاق وتصعيدًا من جديد على الشعب الفلسطيني وعدوانًا شاملا عليه فسنتدخل عسكريًا كما تدخلنا لنصرة الشعب الفلسطيني»، موضحًا: «لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي والأمريكي معًا، وسنرقب مسار تنفيذ الاتفاق»، مؤكدًا أنهم « في رصد مستمر مع التنسيق المستمر مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة».

وأعلنت جماعة الحوثيين أنهم سيوقفون الهجمات على الشحن غير الإسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت حينها إن السفن المملوكة بالكامل لإسرائيل أو السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي لم تكن مدرجة في إعلانها، لكن هذه الهجمات ستتوقف أيضًا بعد وضع جميع مراحل اتفاق السلام موضع التنفيذ. وأضافت أنهم سيرفعون «العقوبات» المفروضة على السفن التي تديرها شركات إسرائيلية، والسفن المتجهة إلى الموانئ في البلاد أو تلك المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا. وتوقفت منذئذ هجماتهم على السفن وضرباتهم في العمق الإسرائيلي، كما توقفت، في المقابل، الغارات والضربات الصاروخية الأمريكية البريطانية في عمق مناطق سيطرة الحوثيين. وتسيطر الجماعة على معظم شمال ووسط وغرب اليمن.