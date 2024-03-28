زعيم الحوثيين يعلن استهداف 86 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية- (فيديو)

صنعاء: أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، استهداف 86 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء الهجمات البحرية للجماعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة إنه “تم استهداف 9 سفن هذا الأسبوع، ليصل إجمالي السفن المستهدفة في البحر الأحمر وبحر العرب، إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا”.

وأشار إلى أن قوات جماعته “قامت بتنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع، بـ37 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة”.

وقال إنه” خلال هذا الأسبوع تم تنفيذ عملية قصف بالصواريخ المجنحة باتجاه أم الرشراش (إيلات) لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي”.

وتحدث الحوثي عن أن” حركة العدو الإسرائيلي في البحر أصبحت نادرة ويحاول أن يموه إلى أقصى حد، ويحاول أن يضلل إعلاميا ومعلوماتيا”.

وشدد على أن “الحل الوحيد لوقف عمليات البحر الأحمر، هو إيقاف العدوان والجرائم والحصار على قطاع غزة”.

وأفاد زعيم الحوثيين بأن” اليمن تعرض هذا الأسبوع لـ 13 غارة شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا”.

وحول مدى تأثيرات الهجمات الأمريكية البريطانية قال الحوثي “شعبنا مستمر لا يؤثر على موقفه أي شيء من تلك الأعمال العدائية من جانب الأمريكيين والبريطانيين”.

كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات 18 رمضان 1445هـ pic.twitter.com/W8Y7ZB1K9h — مراد أبو حسين (@moradadbhosun) March 28, 2024

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

(د ب أ)