زعيم الحوثيين يعلن مواصلة إغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية- (فيديو)

صنعاء: أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، استمرار العمليات العسكرية البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بمناسبة العام الهجري الجديد إن “الإغلاق المستمر للبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية مستمر بشكل تام، وميناء أم الرشراش (إيلات) متعطل كذلك”.

وأضاف أن الجماعة “نفذت خلال شهر ذي الحجة الجاري عمليات دعم وإسناد بـ25 صاروخا باليستيا وفرط صوتي وطائرات مسيرة”.

ولفت إلى أن “إجمالي ما تم إطلاقه منذ انطلاق الجولة الثانية من التصعيد في 15 رمضان الماضي (15 مارس/ آذار) بلغ 309 صواريخ باليستية وفرط صوتية ومسيرات”.

🔵 كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وآخر التطورات والمستجدات 01 محرم 1447هـ 26-06-2025م#سيد_القول_والفعل #الهجرة_النبوية pic.twitter.com/r910zTeKIU — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 26, 2025

وتأتي كلمة الحوثي رغم نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد تصعيد متبادل استمر قرابة أسبوعين.

كما يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي تنفذها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة نحو موانئها، ضمن ما تصفه بـ”نصرة الشعب الفلسطيني ودعما لغزة”.

(د ب أ)