سياسة | دولي | أوروبا

زعيم الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا يؤيد تسليم صواريخ “تاوروس” لأوكرانيا

30 - ديسمبر - 2024

صاروخ كروز طويلة المدى من طراز "تاوروس"

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برلين: أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني، كريستيان ليندنر، عن تأييده لتسليم صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز “تاوروس” إلى أوكرانيا، مضيفا أنه لا يرى أي وجاهة في الحجج التي يصر من خلالها المستشار الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس على رفض تقديم مثل هذا الدعم للدولة التي تهاجمها روسيا.

وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: “من الواضح تماما أن ألمانيا لا ينبغي أن تصبح طرفا في الحرب في أوكرانيا. لكنني لا أرى أن تسليم صواريخ كروز من طراز “تاوروس” سيتعارض مع المصالح الأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وذكر ليندنر أن حجج شولتس لذلك لا تخدم سوى حملته الانتخابية، وقال: “ينبغي الوثوق في القيادة الأوكرانية بأنها لن تستخدم أنظمة الأسلحة إلا على النحو المتفق عليه معنا. يمكن استبعاد التصعيد تجاه موسكو”.

ويرفض شولتس تسليم صواريخ من طراز “تاوروس” لأوكرانيا، لأنه يخشى أن تنجر ألمانيا إلى الحرب إذا استخدمت أوكرانيا الصواريخ لقصف أهداف في عمق الأراضي الروسية.

(د ب أ)

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