زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لإجراء “انتخابات جديدة” في إسرائيل.. وحزب نتنياهو: لسنا “جمهورية موز”- (فيديو)

“القدس العربي”: دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الخميس الى إجراء “انتخابات جديدة” في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل الدولة العبرية “منبوذة” في ظل الحرب في غزة.

وقال شومر “عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها”، معتبرا أن “تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، إن نتنياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و”أبدى استعدادا كبيرا للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية”.

وتابع “لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة”.

WOW. Senator Chuck Schumer called Benjamin Netanyahu “an obstacle to peace,” and “too willing to tolerate the civilian toll in Gaza,” and called for Israel to hold new elections to replace him. Senator Schumer is 100% right. pic.twitter.com/nTz0g48zaK — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) March 14, 2024

إسرائيل ليست “جمهورية موز”

بدوره، رفض حزب الليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة شومر.

وقال الحزب إن إسرائيل “ليست جمهورية موز” وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وأضاف بيان الليكود “خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة”.

وورد في البيان “من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب”.

على نفس الخط، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية”.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقال، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “خطاب السيناتور تشاك شومر هو دليل على أن نتنياهو يتسبب في خسارة إسرائيل أكبر مؤيديها في الولايات المتحدة واحدًا تلو آخر”، معتبرا أن “الأسوأ من ذلك أنه يفعل ذلك عن قصد”. وأضاف “يلحق نتنياهو ضررا فادحا بالجهد الوطني لكسب الحرب (على قطاع غزة) والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وجاء خطاب شومر وسط استياء متزايد بين الديمقراطيين في الكونغرس وزيادة الضغط من الرئيس جو بايدن على حكومة نتنياهو بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(وكالات)