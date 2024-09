زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لإجراء “انتخابات جديدة” في إسرائيل.. وحزب نتنياهو: لسنا “جمهورية موز”- (فيديو)

“القدس العربي”: دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الخميس الى إجراء “انتخابات جديدة” في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل الدولة العبرية “منبوذة” في ظل الحرب في غزة.

وقال شومر “عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها”، معتبرا أن “تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، إن نتنياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و”أبدى استعدادا كبيرا للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية”.

وتابع “لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة”.

