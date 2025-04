زعيم المحافظين في كندا يتعهد بترحيل الأجانب المروّجين لمعاداة السامية

أوتاوا: تعهد زعيم حزب المحافظين في كندا بيار بوالييفر، خلال حملته الانتخابية، السبت، بترحيل الأجانب الذين يثيرون الكراهية، معتبراً أن المسيرات التي ينظمها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين تسهم في زيادة معاداة السامية.

جاءت تصريحات بوالييفر أثناء حملته الانتخابية في منطقة بأوتاوا يتنافس فيها مع زعيم الحزب الليبرالي ورئيس الوزراء مارك كارني، الذي أثار، هذا الأسبوع، غضب نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحاته بشأن الحرب في غزة.

وقال زعيم المحافظين للصحافيين: “سنعمل على تطبيق قوانين أكثر صرامة لاستهداف أعمال التخريب ومسيرات الكراهية التي تنتهك القوانين، والهجمات العنيفة على أساس العرق والدين”.

Yesterday Mark Carney was told, “Mr Carney, there’s a genocide in Palestine”.

“I’m aware,” Carney told the protester, “That’s why we have an arms embargo.”

This has really, really upset Benjamin Netanyahu, so don’t RT unless you hate him. pic.twitter.com/buGpQaAQGc

