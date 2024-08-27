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زعيم المعارضة الألمانية: شولتس لم يعد قادرا على السيطرة على الوضع في البلاد

منذ ساعتين

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين: اتهم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لم يعد قادرا على السيطرة على الوضع في البلاد.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) ، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطى وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعى البافاري.

وفي أعقاب اجتماع عقده مع شولتس في ديوان المستشارية في برلين، قال ميرتس اليوم الثلاثاء إن “البلاد تنفلت من يد المستشار حاليا”.

وكان شولتس وميرتس ناقشا على مدار ما يقرب من ساعة عواقب هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينغن. وعرض زعيم المعارضة على المستشار التعاون في العمل على إجراء إصلاحات في قانون اللجوء، وإقرارها حتى بدون شريكي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف، وهما حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وانتقد ميرتس عجز تيار الوسط السياسي عن العثور على حلول مشتركة، واصفا هذا الوضع بالمأساوي مشيرا إلى أن اقتراحه بالتعاون نابع من شعوره بأقصى درجات القلق على البلاد، وقال إن المواطنين محقون في توقعهم أن الساسة، ولاسيما شولتس وميرتس، سيقومون بحل المشاكل بدلا من الاكتفاء بتوصيفها.

(د ب أ)

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