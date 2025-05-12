زعيم المعارضة الإسرائيلية: الأمريكيون سئموا من نتنياهو

القدس: أفاد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أن المسؤولين الأمريكيين “سئموا” من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “لقد سئم الأمريكيون من نتنياهو”.

وأشار لبيد إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى من غزة يمثل “فشلا سياسيا لحكومة نتنياهو”.

وعلّق على الإفراج المتوقع عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر قائلاً: “يسعدنا أن نرى كل مختطف يعود إلى بيته وعائلته ووالديه، لكن من بقي في الأنفاق هم مواطنون إسرائيليون، ولم يُفرج عنهم لأن الحكومة الإسرائيلية لم تعقد صفقة لإطلاق سراحهم”.

وأضاف: “هذا يمثل فشلاً سياسياً، وله عواقب تهدد أمن ورفاهية دولة إسرائيل بأكملها”.

ومساء الأحد، أعلنت “حماس” اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ألكسندر، بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ووصف ترامب قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه “بادرة حسن نية” ردا على جهود بلاده والوسطاء قطر ومصر، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.

ويأتي إطلاق ألكسندر المتوقع اليوم، في إطار مفاوضات جرت بين حماس والولايات المتحدة بمشاركة مصر وقطر، بعيدا عن أي مشاركة إسرائيلية.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)