زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة تطيل أمد الحرب بلا داع بسبب مشاكل نتنياهو 

القدس: اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجمعة، الحكومةَ بإطالة أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أوهام” ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وقال لبيد في منشور على منصة إكس: “الحكومة الحالية تطيل أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية التي يعاني منها رئيس الوزراء، وبسبب أوهام الجناح اليميني المتطرف بالضم والعودة إلى غزة”.

ويشير لبيد بذلك إلى تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة وتذرعه بانشغاله بظروف الحرب، وإنكاره للمسؤولية عن الفشل بمنع الهجوم الذي شنته “حماس” على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: “حان الوقت للتحرك السياسي، حان الوقت لنظام إقليمي جديد”، دون مزيد من التفاصيل.

وترفض حكومة نتنياهو وقف حرب الإبادة بقطاع غزة بزعم الاستمرار إلى تحقيق أهدافها المعلنة، وأبرزها القضاء على “حماس” في القطاع، والتأكد من عدم تمكنها من شن هجمات.

فيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون أكبر خرق أمني واستخباري في تاريخ إسرائيل.

من جهة ثانية، يشير لبيد في كلامه إلى دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف لضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه.

وفي 2017، أعلن وزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة لمعالجة الصراع مع الفلسطينيين، أطلق عليها “خطة الحسم”، ترفض وجود أي كيان فلسطيني وتشجع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين وتدعم استخدام العنف ضدهم.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الدفاع، بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية” على الضفة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

فيما نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى نتنياهو قوله “عندما يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة”.

(الأناضول)