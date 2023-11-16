زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة بدون نتنياهو

تل أبيب: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستقالة، بعد أربعين يوما من الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.
وكتب لبيد على منصة “إكس” يقول: “إن حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو يجب أن ينتخب رئيس وزراء جديد”.
وأضاف لبيد: “لقد حان الوقت. نحن بحاجة لتشكيل حكومة إعادة إعمار وطنية برئاسة حزب ليكود وإقالة نتنياهو والمتطرفين، على أن يشارك أكثر من 90 عضوا من الكنيست في ائتلاف التعافي وإعادة التواصل”..
وكتب “خسر نتنياهو ثقة مواطنيه وثقة المجتمع الدولي والأكثر خطورة ثقة الأجهزة الأمنية”.
واجه نتنياهو موجة انتقادات حادة، حيث لم يعلن بعد عن المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والسياسية لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر غير المسبوق الذي شنته حركة حماس.
وعلى عكس رئيس الحكومة، تحمل ممثلو الجيش المسؤولية عن عدم توقع الهجمات.
وكتب لبيد “لقد انتظرنا أربعين يوما ولكن الوقت بدأ ينفد. نحن نحتاج الآن لحكومة لا تتعامل مع شيء سوى الأمن والاقتصاد. ولن نستطيع تحمل إجراء انتخابات أخرى العام المقبل، بينما نواصل الجدال وتفسير السبب وراء كون الطرف الآخر كارثي”.
ورفض حزب ليكود بالفعل مقترح لبيد الذي طرحه أول مرة الأربعاء. وقال ليكود إنه يريد تشكيل حزب من شأنه أن يساعد في إقامة دولة فلسطينية.
(د ب أ)
كتب يائير لبيد ع منصة إكس☝ “لقد انتظرنا أربعين يوما ولكن الوقت بدأ ينفد. نحن نحتاج الآن لحكومة لا تتعامل مع شيء سوى الأمن والاقتصاد. ولن نستطيع تحمل إجراء انتخابات أخرى العام المقبل”…
” هناك احصائيات تؤكد ازدياد أرقام الهجرة المعاكسة للشعب اليهودي المستورد بسبب استمرار الكفاح الوطني الفلسطيني لا سيما بعد انكشاف صورة هذا الكيان الهش أمنيا أمام العالم وغياب الرفاه الاقتصادي حيث جميع القطاعات الاقتصادية في مختلف الأصعدة مشلولة تمر بفترة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذا الكيان لك أن تتخيل فيما لو استمر هذا الاستنزاف والشلل لمدة عدة أشهر في ظل احتمال إنزلاق ووتطور الصراع بشكل مفاجئ في جبهة الشمال مع حزب الله بكبسة واحدة يمكنه أن يمطر هذا الكيان الهش بالآلاف الصواريخ بمعدل يوميا! لديه بنك اهداف استراتيجية ومتنوعة لذا انصح الشعب المستورد لا تتردد احمل شناطك وارحل فورا قبل فوات الآوان الى المطار بن غوريون ” 🇵🇸🇵🇸🇵🇸✌