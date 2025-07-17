 زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف استهداف القصر الرئاسي في دمشق بـ”السلوك المتهور” ويعارض تقويض “النظام”

لندن- “القدس العربي”: اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن الغارة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق “سلوك متهور”، مضيفاً: “ليس من الصواب تقويض النظام في سوريا في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق الاستقرار فيها”، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية، صباح اليوم الخميس.

وجاء تصريح لبيد عقب عدوان جوي واسع نفذته إسرائيل، الأربعاء، استهدف مقار حكومية في دمشق، من بينها وزارة الدفاع وهيئة الأركان وسط ساحة الأمويين، إضافة إلى مواقع أخرى في محافظتي السويداء ودرعا، وذلك تحت ذريعة “حماية المواطنين الدروز”، بحسب تعبير الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية في وزارة الدفاع السورية لوكالة “رويترز” إن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت غارتين على الأقل على مبنى الوزارة، حيث كان عدد من العسكريين يحتمون في الطابق السفلي. وذكرت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية أن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين، في حين تحدثت مصادر أخرى عن استشهاد 3 مدنيين على الأقل.

من جهته، أكد جيش الاحتلال، في بيان، أنه استهدف “بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري“، وأضاف أنه “يواصل مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا”.

(وكالات)