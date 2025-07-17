سياسة | عربي | سوريا

 زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف استهداف القصر الرئاسي في دمشق بـ”السلوك المتهور” ويعارض تقويض “النظام”

منذ 38 دقيقة

عقب الغارات الإسرائيلية على مبنى الأركان بدمشق. 16 يوليو 2025. ا ف ب

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن الغارة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق “سلوك متهور”، مضيفاً: “ليس من الصواب تقويض النظام في سوريا في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق الاستقرار فيها”، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية، صباح اليوم الخميس.
وجاء تصريح لبيد عقب عدوان جوي واسع نفذته إسرائيل، الأربعاء، استهدف مقار حكومية في دمشق، من بينها وزارة الدفاع وهيئة الأركان وسط ساحة الأمويين، إضافة إلى مواقع أخرى في محافظتي السويداء ودرعا، وذلك تحت ذريعة “حماية المواطنين الدروز”، بحسب تعبير الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر أمنية في وزارة الدفاع السورية لوكالة “رويترز” إن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت غارتين على الأقل على مبنى الوزارة، حيث كان عدد من العسكريين يحتمون في الطابق السفلي. وذكرت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية أن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين، في حين تحدثت مصادر أخرى عن استشهاد 3 مدنيين على الأقل.
من جهته، أكد جيش الاحتلال، في بيان، أنه استهدف “بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري“، وأضاف أنه “يواصل مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا”.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صحيفة فرنسية: لهذا قصفت إسرائيل دمشق
منذ 36 دقيقة
المرصد السوري: أعمال العنف في السويداء خلفت 360 قتيلا
منذ 4 ساعات
الشرع يقول إنه لا يخشى الحرب مع إسرائيل ويكلف الدروز بحفظ الأمن في السويداء- (فيديو)
منذ 6 ساعات
العثور على جثث مدنيين وأمنيين بمشفى السويداء بعد انسحاب مسلحين منه- (فيديو)
منذ 12 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية