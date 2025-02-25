سياسة | دولي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إسقاط ديونها 

25 - فبراير - 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

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واشنطن: اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.
وحتى الساعة 17:00 (ت.غ) لم تعقب القاهرة رسميا على مقترح لابيد، الذي يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنتها بلاده على الفلسطينيين في غزة.
وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.
وكتب لبيد: “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة”.
وأضاف: “في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.
وتابع: “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.
وأردف: “لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 28, 2025 الساعة 5:25 م

    لن تمر ألاعيب عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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