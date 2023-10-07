زعيم المعارضة الإسرائيلي يبدي استعداده لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب إلى جانب نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد- (ا ف ب)

لندن- “القدس العربي”: أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، السبت، أنه مستعد لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب، وقال: “لقد التقيت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأبلغته أنه في ظل حالة الطوارئ الحالية علينا وضع جميع الخلافات جانباً، وتشكيل حكومة طوارئ محترفة ومحدودة، لإدارة الحملة الصعبة والمعقدة والمطولة التي نخوضها”.

وتابع لبيد: “إن تشكيل حكومة طوارئ محترفة هو وحده الذي سيجعل من الواضح لأعدائنا أن الأغلبية المطلقة من المواطنين الإسرائيليين تقف وراء الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني”.

وأضاف لبيد أنّ “هذه الحكومة ستوضح للعالم، في الساحة الدولية، أن شعب إسرائيل متحد، وعلينا أن نقف معاً في مواجهة التهديد. كلنا نتألم، كلنا غاضبون. لكن الدول والحروب لا تدار بالألم والغضب، بل بهدوء، ومن خلال تفاهم إستراتيجي. علينا أن نضع السياسة جانباً الآن لصالح حكومة طوارئ تخوض هذه الحملة بتصميم، ولن تنخرط في أي شيء آخر حتى تحقيق النصر الكامل على أعدائنا”.

وعلقت مواقع إعلامية إسرائيلية بالقول إنها “المرة الأولى، في السنوات الأخيرة، التي يعرب فيها لبيد عن استعداده لدخول الحكومة بقيادة نتنياهو”.

وفي وقت سابق، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد “الإصلاح” القضائي في إسرائيل إلغاء تظاهرات كانت مقررة مساء السبت، ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاجات، أوردته قناة “أي نيوز 24″الإخبارية الإسرائيلية: “إننا نقف مع سكان إسرائيل، ونقدم الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، و ندعو جميع من يتعيّن عليهم الحضور، والقيام بدورهم لحماية أمن وصحة سكان إسرائيل”.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، السبت، حالة “تأهب الحرب” بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق للجنود الاحتياط عقب هجوم مفاجئ شنته حركة “حماس” على إسرائيل.

(وكالات)