زعيم المعارضة الاسرائيلية يدعو إلى وقف الحرب في غزة

القدس: اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الاثنين أن إسرائيل “لم يعد لديها أي مصلحة في مواصلة الحرب في غزة”، وذلك خلال اجتماع كتلته البرلمانية الأسبوعي.

وقال لبيد أمام نواب من حزبه “يش عتيد” أو (يوجد مستقبل) الوسطي “إن دولة إسرائيل لم يعد لديها أي مصلحة في مواصلة الحرب في غزة؛ لا نجني منها سوى أضرار أمنية وسياسية واقتصادية”.

كما أكد أن الجيش يُشاركه الرأي، مشيرا إلى أن الجنود الإسرائيليين يُقتلون في القطاع الفلسطيني، حيث قضى 442 على الأقل منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب مسؤولين.

وأضاف لبيد “مثل رئيس الأركان إيال زامير أمام مجلس الوزراء أمس (الأحد) واعلن أن على الهيئات السياسية تقرير الهدف التالي. هذا يعني أن الجيش لم يعد لديه أي هدف في غزة”.

اندلعت الحرب بعد هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة الإسلامية الفلسطينية، ولكن بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب، لا تزال حماس موجودة في قطاع غزة.

واشار لبيد إلى أنه “لن يتم القضاء على حماس مالم تُشكّل حكومة بديلة في غزة”، داعيا إلى التشاور مع دول عربية، بينها مصر، لتسيطر على قطاع غزة، ولم تعرب أي دولة عن رغبتها في القيام بذلك حتى الآن.

ولبيد معروف بموقفه المناهض لحكومة بنيامين نتنياهو وهي الأكثر تشددا في تاريخ البلاد.

وبعد بدء سريان وقف إطلاق النار المعلن مع إيران في 24 حزيران/يونيو، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “الآن عاد التركيز على غزة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتفكيك نظام حماس”.

وتحدث نتنياهو الأحد عن “فرص” للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. ولكن لم يظهر أي مؤشر على ذلك حتى الآن.

ومن بين 251 أسيرا احتُجزوا في السابع من أكتوبر، لا يزال 49 في غزة، من بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وادى الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى استشهاد 56531 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

كما تسببت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

(أ ف ب)