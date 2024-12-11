زعيم المعارضة السورية: سنعمل على حل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد

دمشق: قال زعيم المعارضة السورية أحمد الشرع، والمعروف باسم أبو محمد الجولاني، في بيان مكتوب اليوم الأربعاء، إنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واجتاحت قوات المعارضة سوريا في هجوم خاطف أنهى أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد ليستبدل به لمدة ثلاثة أشهر حكومة انتقالية تتألف من وزراء حكموا أحد جيوب المقاومة في شمال غرب سوريا.

وقالت إدارة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام التي يتزعمها الجولاني إنها ستعفو عن جميع المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإلزامية.

كما قال الجولاني في بيان “سأعمل على حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون سيئة السمعة”.

وتوافد السوريون على تلك السجون، والتي تشير التقديرات إلى أن الأسد زج فيها بعشرات الآلاف من المعتقلين، بحثا عن أحبائهم. وأُطلق سراح بعضهم على قيد الحياة، وتم تحديد الآخرين بين الموتى ولم يُعثر بعد على آلاف آخرين.

وقال الجولاني إنه يتابع عن كثب مسألة مستودعات الأسلحة الكيماوية المحتملة وينسق مع المنظمات الدولية من أجل تأمينها. وأعلنت هيئة تحرير الشام بالفعل أنها لن تستخدم هذه الأسلحة تحت أي ظرف.

وكرر أنه سيشكل حكومة تكنوقراط. وورد في بيان صادر عن هيئة تحرير الشام أن الحكومة الانتقالية الحالية من المقرر أن تحكم حتى مارس آذار 2025.

واشنطن ترحب

من جانبها، رحبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، بأحدث تصريحات زعيم المعارضة السورية بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال.

وذكرت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون للصحافيين “نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن… الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضا”.

(رويترز)