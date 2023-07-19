زعيم المعارضة الكينية يستعد لتنظيم احتجاجات على غلاء المعيشة

نيروبي:أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها في العاصمة الكينية نيروبي، فيما يخطط تيار المعارضة الرئيسي في البلاد لاستئناف الاحتجاجات على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

ومنح ارتفاع أسعار الأوجالي، وهي وجبة مصنوعة من دقيق الذرة، والوقود زعيم المعارضة رايلا أودينغا دافعا جديدا لتنظيم الاحتجاجات.

وحث أودينغا أنصاره على النزول إلى الشوارع والبقاء بها لثلاثة أيام حتى يوم الجمعة للدفع قدما بمطالبه السياسية طويلة الأمد، الرامية إلى منافسه وليام روتو على مقعد الرئاسة.

وتم نشر قوات الأمن التي ترتدي سترات واقية وخوذات، ومركبات مكافحة الشغب في شوارع أنحاء من نيروبي في ساعة مبكرة من اليوم.

ودعا أودينغا، الذي خسر بفارق ضئيل في انتخابات آب/ أغسطس الماضي أمام روتو، إلى الاحتجاجات بعد مدة قصيرة من رفض المحكمة الدستورية محاولته إلغاء النتيجة.

(د ب أ)