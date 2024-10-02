زعيم المعارضة في إسرائيل يدعو إلى رد صارم على إيران

تل أبيب: دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد إلى رد “صارم” على الهجوم بالصواريخ الباليستية، الذي شنته إيران الليلة الماضية.

وقال لبيد في بيان: “هناك أمر يتعين أن يكون واضحا لأعدائنا: إسرائيل ستنتصر”، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأربعاء.

وأضاف: “بفضل قدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية ودعم حلفائنا لاسيما قوة شعبنا المذهل، فإننا نعلم أنه حتى عندما تكون التكلفة عالية، سننتصر” بحسب زعمه.

وتابع: “ستدفع طهران ثمنا كبيرا وباهظا بسبب هجوم الليلة الماضية. إن طهران تعلم أن إسرائيل قادمة، ولابد أن يكون الرد صارما وأن يوجه رسالة واضحة إلى محور الإرهاب في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغزة وفي إيران نفسها”.

ودعا لبيد أيضا إلى إستراتيجية إقليمية، تهدف إلى جلب تغييرات على المنطقة.

وكانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، حيث أطلقت حوالي 180 صاروخا مساء أمس حسب تقديرات أولية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقالت إيران إن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كانت أهداف الهجوم.

(د ب أ)