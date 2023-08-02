زعيم النيجر الجديد يرفض العقوبات الإقليمية “غير الإنسانية”

دكار: رفض عبد الرحمن تياني، الذي نصب نفسه زعيما جديدا للنيجر، الأربعاء، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ردا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

وقال في خطاب تلفزيوني إن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

إلى ذلك، اعتبر تياني، الأربعاء، أنه لا يوجد “أي سبب موضوعي” يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، في حين تتواصل عمليات إجلاء تجريها باريس لمئات من مواطنيها والرعايا الأوروبيين.

وقال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، إن الرعايا الفرنسيين “لم يتعرّضوا أبدا لأدنى تهديد” و”ما من سبب موضوعي” يستدعي مغادرتهم البلاد.

(وكالات)