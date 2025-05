وزير خارجية إسرائيل يلتقي وزير العدل الهولندي وزعيم اليمين المتطرف بعد ضرب مشجعين- (تدوينة)

أمستردام: التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، وزعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، في أمستردام بعد ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة الهجوم الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في المدينة.

وقرر ساعر السفر إلى أمستردام بعد تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين للضرب بعد إقدامهم على نزع أعلام فلسطينية معلقة على مبان وترديد هتافات معادية للعرب.

وكتب فان فيل على منصة إكس “أكدت أن هولندا تندد بشدة بأعمال العنف وأنه لا مكان للكراهية ومعاداة السامية”.

وأضاف “الجناة سيُلاحقون وسيخضعون للمحاكمة”.

وقال فيلدرز، الذي يرأس أكبر حزب في الحكومة الهولندية والمعروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين، إنه أكد لساعر “مصلحتنا المشتركة في التغلب على معاداة السامية وكراهية اليهود وأن القيم الإسلامية الأصولية ليس لها مكان في مجتمع حر”.

Just met the Israeli Foreign Minister @gidonsaar at Schiphol Airport and assured him of our common interest to beat antisemitism and Jew hate and that radical Islamic values have no place in a free society.

Europe must wake up now and act accordingly as tough as possible! pic.twitter.com/EmLPiQwF6u

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024