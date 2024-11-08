سياسة | دولي

وزير خارجية إسرائيل يلتقي وزير العدل الهولندي وزعيم اليمين المتطرف بعد ضرب مشجعين- (تدوينة)

8 - نوفمبر - 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

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أمستردام: التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، وزعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، في أمستردام بعد ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة الهجوم الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في المدينة.

وقرر ساعر السفر إلى أمستردام بعد تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين للضرب بعد إقدامهم على نزع أعلام فلسطينية معلقة على مبان وترديد هتافات معادية للعرب.

وكتب فان فيل على منصة إكس “أكدت أن هولندا تندد بشدة بأعمال العنف وأنه لا مكان للكراهية ومعاداة السامية”.

وأضاف “الجناة سيُلاحقون وسيخضعون للمحاكمة”.

وقال فيلدرز، الذي يرأس أكبر حزب في الحكومة الهولندية والمعروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين، إنه أكد لساعر “مصلحتنا المشتركة في التغلب على معاداة السامية وكراهية اليهود وأن القيم الإسلامية الأصولية ليس لها مكان في مجتمع حر”.

وكان فيلدرز قال في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، “لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو وأخبرته عن غضبي وخجلي مما حدث في أمستردام. لا يوجد مكان لمعاداة السامية وكراهية اليهود في هولندا وسأبذل كل ما في وسعي لحماية اليهود وإيقاف وطرد المتطرفين الإسلاميين”.

كما أجرى رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف اتصالا هاتفيا مع نتنياهو اليوم الجمعة. وكان سخوف يشارك في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست عندما وقعت الأحداث، لكن كان من المقرر أن يغادر القمة ويعود مبكرا إلى هولندا.

وقال متحدث باسم سخوف لوكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) إن رئيس الوزراء سيلتقي بممثلي الجالية اليهودية في أمستردام في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات هذا الهجوم.

(وكالات)

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  1. يقول احمد الشمري:
    نوفمبر 8, 2024 الساعة 4:15 م

    تمثيل سخيف وحب للظهور بعملية النازيين فقط للتذكير هولندا تم سجن الصهاينة وتسميتهم حيوانات عندما كانت فلسطين تستقبلهم ولكن عقدة النقص المسيحية والكذب الذي بتميز بة اليهود وغيرهم جعلوهم مسوخ بشرية ومحتقرين ….من كل العالم نعم كل العالم أصبح يحتقر الصهاينة ومما قال الروس عن اليهود أنهم يدعون أنهم مظطهدبن بكل العالم ولكن هم يقولون لماذا تم احتقارهم

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