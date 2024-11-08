وزير خارجية إسرائيل يلتقي وزير العدل الهولندي وزعيم اليمين المتطرف بعد ضرب مشجعين- (تدوينة)

أمستردام: التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، وزعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، في أمستردام بعد ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة الهجوم الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في المدينة.

وقرر ساعر السفر إلى أمستردام بعد تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين للضرب بعد إقدامهم على نزع أعلام فلسطينية معلقة على مبان وترديد هتافات معادية للعرب.

وكتب فان فيل على منصة إكس “أكدت أن هولندا تندد بشدة بأعمال العنف وأنه لا مكان للكراهية ومعاداة السامية”.

وأضاف “الجناة سيُلاحقون وسيخضعون للمحاكمة”.

Israëlische minister Gideon Sa’ar ontvangen op Schiphol. Benadrukt dat Nederland het geweld scherp veroordeelt en dat er voor haat en antisemitisme geen plaats is. De daders worden opgespoord en vervolgd. pic.twitter.com/BDgU4yShAA — David van Weel (@ministerjenv) November 8, 2024

وقال فيلدرز، الذي يرأس أكبر حزب في الحكومة الهولندية والمعروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين، إنه أكد لساعر “مصلحتنا المشتركة في التغلب على معاداة السامية وكراهية اليهود وأن القيم الإسلامية الأصولية ليس لها مكان في مجتمع حر”.

Just met the Israeli Foreign Minister @gidonsaar at Schiphol Airport and assured him of our common interest to beat antisemitism and Jew hate and that radical Islamic values have no place in a free society. Europe must wake up now and act accordingly as tough as possible! pic.twitter.com/EmLPiQwF6u — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024

وكان فيلدرز قال في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، “لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو وأخبرته عن غضبي وخجلي مما حدث في أمستردام. لا يوجد مكان لمعاداة السامية وكراهية اليهود في هولندا وسأبذل كل ما في وسعي لحماية اليهود وإيقاف وطرد المتطرفين الإسلاميين”.

I just spoke by 📞 with Israeli Prime Minister Bibi @netanyahu and told him of my anger and shame of what happened in Amsterdam. There is no place for antisemitism and jew hate in The Netherlands and I will do all I can to protect Jews and stop and expel Islamic radicals. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024

كما أجرى رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف اتصالا هاتفيا مع نتنياهو اليوم الجمعة. وكان سخوف يشارك في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست عندما وقعت الأحداث، لكن كان من المقرر أن يغادر القمة ويعود مبكرا إلى هولندا.

وقال متحدث باسم سخوف لوكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) إن رئيس الوزراء سيلتقي بممثلي الجالية اليهودية في أمستردام في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات هذا الهجوم.

(وكالات)