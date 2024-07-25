زعيم جماعة الحوثي اليمنية: كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام- (فيديو)

صنعاء: قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس إن الجماعة سترد على الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة الحديدة.

وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا عسكرية تابعة لجماعة الحوثي بالقرب من ميناء الحديدة يوم السبت، مما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين، وذلك بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لتل أبيب في إسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي “الرد آت لا بد منه”.

وأضاف أن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتابع قائلا “كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام”.

كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية 19 محرم 1446هـ 25 يوليو 2024م #الرد_آت#عملياتنا_مستمرة#سيد_القول_والفعل pic.twitter.com/ASOSKjM4g5 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 25, 2024

(وكالات)