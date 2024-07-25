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زعيم جماعة الحوثي اليمنية: كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام- (فيديو)

25 - يوليو - 2024

عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي

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صنعاء: قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس إن الجماعة سترد على الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة الحديدة.

وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا عسكرية تابعة لجماعة الحوثي بالقرب من ميناء الحديدة يوم السبت، مما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين، وذلك بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لتل أبيب في إسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي “الرد آت لا بد منه”.

وأضاف أن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتابع قائلا “كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام”.

(وكالات)

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  1. يقول rana:
    يوليو 25, 2024 الساعة 6:02 م

    اللهم احفظ قائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وسدد خطاه وأيده بنصره من عندك ,كل الشكر والتحيه لليمن مصنع الرجال ربي يحفظكم وينصركم.

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  2. يقول إبسا الشيخ:
    يوليو 25, 2024 الساعة 8:05 م

    أرجوا أن يسبق الفعل أي تهديد

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    1. يقول Mroom:
      يوليو 25, 2024 الساعة 9:24 م

      السيد عبد الملك الحوثي وجه الخير وجه الحق وجه النصر وجه البطولات وجه الرجوله.

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