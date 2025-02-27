زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان يدعو الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه- (فيديو)

إسطنبول: دعا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا إلى إلقاء السلاح الخميس في خطوة قد تنهي صراعا مستمرا منذ نحو 40 عاما مع أنقرة وقد تكون لها تبعات سياسية وأمنية بعيدة المدى على المنطقة.
وزار وفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المناصر للأكراد أوجلان الخميس في سجنه بجزيرة إمرالي، وأدلى ببيان من أوجلان في وقت لاحق من إسطنبول القريبة من الجزيرة.
وقال أوجلان في رسالة نشرها أعضاء في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب “أدعو إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة”.
ونقلوا عن أوجلان قوله إنه يريد من حزبه عقد مؤتمر والموافقة رسميا على حل نفسه.
في المقابل، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم افكان علاء الخميس إن تركيا “ستتحرر من القيود” إذا ألقى حزب العمال الكردستاني السلاح وحل نفسه بعد أن وجه زعيمه المسجون عبد الله أوجلان دعوة للحزب إلى حل نفسه.
وفي أول رد من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، قال علاء إن الحكومة تتوقع أن يمتثل حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’dan Abdullah Öcalan’ın mesajına yanıt. pic.twitter.com/O09332CnOk
— Özgür Tv Canlı Yayın (@ozgurTvCanli) February 27, 2025
رئاسة كردستان العراق ترحّب
بدورها، رحّبت رئاسة إقليم كردستان العراق الخميس بدعوة أوجلان، داعية المقاتلين الأكراد إلى “تنفيذها” ومؤكدة عزمها دعم عملية السلام.
وقال رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في منشور على منصة “إكس”، “نرحب بحرارة برسالة السيد أوجلان ودعوته لنزع السلاح وحل حزب العمال الكردستاني ونطلب من الحزب (…) الالتزام بهذه الرسالة وتنفيذها”، مؤكدا استعداد الإقليم “لدعم عملية السلام بشكل كامل”.
قوات سوريا الديمقراطية: إعلان أوجلان لا يتعلق بنا
من جهته، قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية الخميس إنه يرحب بالدعوة “التاريخية” التي وجهها عبد الله أوجلان.
وأضاف عبدي في تصريحات خلال إحاطة عبر الإنترنت أن دعوة أوجلان تنطبق فقط على حزب العمال الكردستاني وليست “مرتبطة بنا في سوريا”.
وذكر عبدي في تصريحات نقلها مترجم أن إعلان أوجلان ستكون له آثار إيجابية في المنطقة.
وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن رفع الحزب في 1984 بهدف إقامة وطن للأكراد. وابتعد الحزب منذئذ عن أهدافه الانفصالية وسعى بدلا من ذلك إلى الحصول على مزيد من الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا ومزيد من الحقوق للأكراد.
وقد يكون للنداء الذي أطلقه أوجلان تداعيات على إقليم كردستان المصدر للنفط بشمال العراق، حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني، وعلى سوريا المجاورة التي تخرج من أزمتها بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما والإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وانهارت عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني قبل عقد من الزمان. وكان أحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على أوجلان اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل أربعة أشهر.
(وكالات)
” دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان جماعته الخميس إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها ” إهـ
لا أظن بأن جماعته ستلقي السلاح الآن !
الأمور تغيرت معهم يا أوجلان !!
و لا حول ولا قوة الا بالله
أميل إلى هذا الرأي أيضا ….
هذه الدعوة الاوجلانية ضربة كبيرةوقاضية للطموحات الصهيونية في الشرق الأوسط من
خلال دعم المشروع الكردي الانفصالي.
وبذلك حققت تركيا نصرا ستراتيجيا سيعزز من
مكانتها التنموية والإقليمية والدولية..باعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية والاقتصادية..
سيكون للقرار ارتدادات استراتجية متوسطة و بعيدة المدى على الأكراد في كل مكان في العالم إذ ان حلم إقامة دولة الأكراد قد انتهى من هذه اللحظة. هذا اولا. كما أن استخدام الأكراد ضد دولهم (سواء من قبل إسرائيل او من قبل إيران او من قبل الدول الغربية او امريكا) ضد الدولة المركزية مثل العراق او تركيا اوسوريا قد انتهى اليوم أيضا،. إذا لم تعد تجدي فكرة؛ “سنمكنكم من إقامة دولة تجمع الأكراد” تعني شيء.. . والنقطتان أعلاه مفصليتان، إذ ستمكن الحكومات في الدول التي فيها اكراد من اجتياح مناطق الأكراد وإعادتها إلى الدولة الام متى ما أرادت… وبالكيفية التي تريد… انتهى حلم إقامة دولة للاكراد اليوم والي الابد ، فسقف هذه الطموحات ليس فقط عالي بل اتضح انه غير ممكن وذلك لانه يتقاطع مع المصالح الدولية.
بركات سقوط الأسد والقادم أجمل
سلاح الإنسان هو علمه وعقله في خدمه وتطوير البشريه جمعاء
كن إنسان عاقل شريف عفيف يحترم كرامه الانسان وحقه بالعيش الكريم النزيه
حب لاخيك في الإنسانية كما تحب لنفسك وعامل البشر كما تحب أن تعامل
حتي تكون إنسان عاقل…عليك أن تتلقى العلم في جميع مناحي الحياة…بالاضافه الى العلم عليك أن تتزود بالاخلاق الحميده… لأن العلم بحاجه أيضا إلي الأخلاق…وكذلك الأخلاق بحاجه الى العلم..وبالاثنين معا ننجز أسره ومجتمع سعيد يسوده المحبه والتعاون والتفاهم.وبحسن معاملتك وأخلاقك تصنع مني صديقا يقف بجانبك علئ ألحق.
أي إذا صدقت العمل أو الرأي ادعمك به وإذا اخطاءت العمل أو الرأي. ارشدك إلي الصواب أو ألحق. وفي كلا الحالتين نصر لك ولنا
عمل ألحق وقول الحقيقه تعتمد على العلم وليس علئ المصالح الشخصية.
ومن خلال العلم والأخلاق نستطيع أن نترك بصمتنا الجميله في رقي وتطور البشريه جمعا بدلاً من دمارها وسفك دماء البشر.
حياتنا قصيره جدآ جدآ وكلنا راحلون راحلون سريعاً. وتبقي الأعمال الحسنه ناقوس يقرع في ذاكره البشر وكذلك بوصله يقتدي بها الأجيال القادمة من أجل استخدامها والبناء عليها وتطويرها في خدمه البشريه جمعاء بدون عنصريه حمقاء.
العقلانية آلتي تبني أفضل من الغريزه الوحشية الانانيه.
هناك الكثير من العلماء يرجع تطور ورقي وسعاده البشريه إلي علمهم ونظرياتهم في مختلف أمور الحياة وعلي رأسهم
ابو الريحان أحمد بن البيروني أفضل عقيله وجدت علي سطح الأرض في مختلف العلوم
وما زال علماء اليوم يستفيدون من نظرياته.
فضل تلقي العلم علئ إشباع الغرائز الحيوانية
لم يعد الانفصال يستهوي احد