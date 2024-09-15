زعيم حزب العمل الإسرائيلي: الحكومة الفاشلة تقود البلاد لحرب أبدية

متظاهر يرتدي قناعًا يصور نتنياهو أثناء احتجاج ضد الحكومة ولدعم المحتجزين في تل أبيب

تل أبيب: هاجم رئيس حزب العمل الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، الأحد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بـ “حكومة الصفر الفاشلة التي تجر البلاد إلى حرب أبدية”.

جاء ذلك في معرض تعليقه على حادثة سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون الدولي، في تل أبيب، ما تسبب بإصابة 9 أشخاص أثناء تدافعهم نحو الملاجئ.

ودعا غولان، في منشور على منصة إكس، الإسرائيليين للتظاهر كل يوم، معتبرا أن “الضغط الشعبي المتواصل هو فقط الذي سيسقط الحكومة”.

وقال: “مرة أخرى، تلقينا هذا الصباح تذكيرا لحكومة اليمين وفشلها المستمر”.

وأضاف: “بدلا من إغلاق جبهات القتال، تجرنا حكومة الصفر إلى حرب إلى الأبد، وإلى صراع داخلي إلى الأبد، وإلى الهاوية”.

من جانبه، قال حزب “هناك مستقبل”، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، في منشور على “إكس” إن “دولة طبيعية لا تستيقظ على حادثة سقوط صاروخ أرض-أرض على أراضيها يُطلق من اليمن”.

ودعا الحزب ما وصفها حكومة “الكوارث الوطنية” إلى الاستقالة.

وصباح الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، بحسب ما أعلن الجيش.

وقال الجيش، في بيان، “عند اكتشاف الإطلاق، تم تفعيل العديد من أجهزة الإنذار في المستوطنات الواقعة في وسط البلاد كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومات آرو والقبة الحديدية، فيما يتحقق الجيش من نجاح عملية الاعتراض”.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

بدورها، قالت إذاعة الجيش إن “الاعتراض لم يكن ناجحا، ولكن يجري التحقيق أيضا في احتمال إجراء اعتراض جزئي”، مضيفة أن القوات الجوية “تحقق في سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إسرائيل”.

وإثر الحادثة، أصيب 9 مواطنين بجروح طفيفة في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل لدى تدافعهم نحو الملاجئ لحظة دوي صفارات الإنذار وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في محطة قطار في ضواحي موديعين (وسط) وأحدثت أضرارا، كما اندلع حريق في منطقة مفتوحة في موشاف كفار دانيال بالقرب من مدينة اللد وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا إضافية.

(الأناضول)