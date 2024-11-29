زعيم «حزب الله» يتعهد بالتنسيق مع الجيش ويؤكد «الانتصار على إسرائيل»

بيروت – «القدس العربي»: على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلا أن الخروقات التي يلجأ إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشر على شريط حدودي تجعل هدنة الـ60 يوماً هشّة ولاسيما مع توالي بيانات الإنذار الصادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لسكان جنوب لبنان عن تعليمات تمنع التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية في إسرائيل تقديرهم باحتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%”. وقال ضابط إسرائيلي: “كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحاً ستصمد بعد ذلك”.

إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المواطنين في مدينة الخيام خلال تشييعهم لأحد أبناء البلدة. وقامت قوة إسرائيلية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة عيترون. وتم قطع طريق كفرشوبا عند حاجز الجيش اللبناني. كما منع التجول لجميع سكان جنوب الليطاني من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحاً.

وحلّق الطيران الحربي والمسيّر في سماء القطاعين الغربي والأوسط أغلب الاحيان. وادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف منصة صواريخ متنقلة لـ”حزب الله” جنوبي لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وكان رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ القرار 1701 الجنرال الأمريكي جين جاسبر قد وصل إلى بيروت والتقى قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.

وأشار الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إلى “أننا أمام انتصار كبير في معركة (أولي البأس) يفوق انتصار 2006”. وشدد الشيخ نعيم على أن العدو فشل في “إبادة حزب الله وإعادة سكان الشمال والعمل على بناء شرق أوسط جديد”. وأعلن أن الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع من استضافوا النازحين وهذه المراهنة كانت فاشلة.

وشدد الشيخ قاسم على “أن التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق”، وقال: “نظرتنا للجيش اللبناني هي أنه جيش وطني قيادةً وأفرادا وسينتشر في وطنه ووطننا”.

وتوجه بـ”الشكر الكبير للمفاوض السياسي المقاوم رئيس مجلس النواب نبيه بري والشكر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي”. وختم “سنتابع مع أهلنا عملية الإعمار ولدينا الآليات المناسبة وسنتعاون مع الدولة، وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب الرئيس”.

تزامناً، برز موقف متشدد من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع حيال سلاح “حزب الله” ودعاه لتسليمه، ورأى “أن نتيجة حرب الإسناد كانت دمار غزة كلياً ودمار لبنان”.