زعيم درزي يدعو لتحقيق دولي في اشتباكات السويداء ويشكر ترامب وإسرائيل ودول الخليج- (فيديو)

دمشق: دعا زعيم روحي للطائفة الدرزية في سوريا، السبت، إلى إجراء تحقيق دولي في الاشتباكات التي شهدها جنوب البلاد الشهر الماضي وأودت بحياة مئات الأشخاص.

ووجّه الشيخ حكمت الهجري، الذي خاض مقاتلوه مواجهات مع مسلحين موالين للحكومة في محافظة السويداء الشهر الماضي، الشكر أيضًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك لإسرائيل ودول الخليج العربية على مساعدتهم في إنهاء العنف.

وقال الهجري في خطاب متلفز: “شكرًا لكل من وقف إلى جانب الحق”.

واندلعت الاشتباكات التي استمرت عدة أيام في يوليو/تموز بين ميليشيات درزية وقبائل بدوية سنية محلية في السويداء. وتدخلت قوات الحكومة لاحقًا بدعوى إعادة النظام، لكنها انتهت فعليًا إلى الانحياز للبدو ضد الدروز.

وتدخلت إسرائيل دفاعًا عن الدروز، ونفذت عشرات الضربات الجوية على قوافل لمقاتلين حكوميين، بل واستهدفت مقر وزارة الدفاع السورية في وسط دمشق.

ويشكّل الدروز مجتمعًا كبيرًا في إسرائيل، حيث يُنظر إليهم كأقلية وفية وغالبًا ما يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

وطالب الهجري بإجراء تحقيق دولي ومستقل في تلك الاشتباكات، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى نشر بعثات مراقبة دولية لحماية المدنيين.

وشكر ترامب على دعمه للأقليات، كما شكر إسرائيل على ما وصفه بـ “التدخل الإنساني” الذي قال إنه حدّ من حجم المجازر ضد الدروز.

