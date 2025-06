زعيم سياسي فرنسي للأمريكيين: “أعيدوا لنا تمثال الحرية”.. والبيت الأبيض يرد- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: انتقد رافاييل غلوكسمان زعيم حزب “Place Publique” اليساري الفرنسي بشدة الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا خلال خطابه الختامي في مؤتمر حزبه. وحثّ الأمريكيين على إعادة تمثال الحرية بعد “انحيازهم إلى جانب الطغاة”.

وقال: “سنقول للأمريكيين الذين اختاروا الانحياز إلى جانب الطغاة، للأمريكيين الذين يقومون بطرد الباحثين بسبب ممارستهم للحرية العلمية، أعيدوا لنا تمثال الحرية. لقد قدمناه لكم كهدية، لكن يبدو أنكم تحتقرونه. إذًا، سيكون من الأفضل أن يبقى هنا عندنا”، وسط تصفيق نحو 1500 من أنصاره.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الإثنين، على تصريحات غلوكسمان، بالقول “بفضل الولايات المتحدة دون سواها، فإن الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم، وينبغي تاليا أن يكونوا ممتنين جدا لبلدنا العظيم”، واصفة غلوكسمان بأنه “سياسي فرنسي صغير غير معروف”.

A French politician is asking for the Statue of Liberty back.

Karoline Leavitt retorts “it’s only because of the United States of America that the French aren’t speaking German right now.”

If she wants to play the oversimplification game, then it’s thanks to funding from France… pic.twitter.com/6mKCgvivhM

