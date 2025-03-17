زعيم سياسي فرنسي للأمريكيين: “أعيدوا لنا تمثال الحرية”.. والبيت الأبيض يرد- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: انتقد رافاييل غلوكسمان زعيم حزب “Place Publique” اليساري الفرنسي بشدة الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا خلال خطابه الختامي في مؤتمر حزبه. وحثّ الأمريكيين على إعادة تمثال الحرية بعد “انحيازهم إلى جانب الطغاة”.

وقال: “سنقول للأمريكيين الذين اختاروا الانحياز إلى جانب الطغاة، للأمريكيين الذين يقومون بطرد الباحثين بسبب ممارستهم للحرية العلمية، أعيدوا لنا تمثال الحرية. لقد قدمناه لكم كهدية، لكن يبدو أنكم تحتقرونه. إذًا، سيكون من الأفضل أن يبقى هنا عندنا”، وسط تصفيق نحو 1500 من أنصاره.

🇫🇷🇺🇸🗽FLASH | Raphaël Glucksmann appelle les États-Unis à rendre la statue de la Liberté. pic.twitter.com/DuknYS2y1A — Cerfia (@CerfiaFR) March 17, 2025

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الإثنين، على تصريحات غلوكسمان، بالقول “بفضل الولايات المتحدة دون سواها، فإن الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم، وينبغي تاليا أن يكونوا ممتنين جدا لبلدنا العظيم”، واصفة غلوكسمان بأنه “سياسي فرنسي صغير غير معروف”.

A French politician is asking for the Statue of Liberty back. Karoline Leavitt retorts “it’s only because of the United States of America that the French aren’t speaking German right now.” If she wants to play the oversimplification game, then it’s thanks to funding from France… pic.twitter.com/6mKCgvivhM — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 17, 2025

وصمم تمثال الحرية الفرنسي أوغست بارتولدي، بمساهمة المهندس غوستاف إيفل، وتم تقديمه من قبل الشعب الفرنسي إلى الأمريكيين كرمز للصداقة، وكشف عنه في 28 أكتوبر 1886 بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان الاستقلال الأمريكي.

أعرب رافاييل غلوغسمان، وهو مدافع قوي عن أوكرانيا، عن أسفه لتراجع دعم الرئيس دونالد ترامب في الصراع القائم بين أوكرانيا وروسيا. وأضاف: “الشيء الثاني الذي سنقوله للأمريكيين هو إذا كنتم ترغبون في طرد أفضل باحثيكم، إذا كنتم تريدون التخلص من كل الأشخاص الذين، بفضل حريتهم وإبداعهم وشغفهم بالبحث والتشكيك، جعلوا من بلدكم القوة العظمى الأولى في العالم، فإننا، نحن، سنستقبلهم بكل ترحيب”.

كما وجّه النائب الأوروبي دعوة إلى مواجهة “نادي معجبي ترامب وماسك في فرنسا”، في إشارة منه إلى اليمين المتطرف وفق رؤيته.