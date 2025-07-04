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زعيم شيعي عراقي يجدد مطالبه بحل المليشيات وتسليم السلاح للدولة

منذ 25 دقيقة

مقتدى الصدر

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بغداد: جدد الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة الدعوة إلى حل المليشيات المسلحة في العراق، وتسليم السلاح إلى الدولة وتقوية القوات العسكرية والأمنية في البلاد.

وقال الصدر في بيان صحافي اليوم “لن يقام الحق ولا يدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته”.

وطالب بالسعي”الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين”.

وجدد الصدر موقفه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11نوفمبر /تشرين الثاني في البلاد.

وفي مايو/أيار الماضي ،أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية .

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان دخول الانتخابات البرلنانية المقبلة بقوائم متعددة.

(د ب ا)

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